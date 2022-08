Football – Servette: Crivelli et Kutesa à l’entraînement, Oberlin sur le départ Les deux recrues servettiennes ont participé à leur premier entraînement en Grenat mercredi. Dimitri Oberlin devrait en revanche quitter le club. Valentin Schnorhk

Dereck Kutesa a retrouvé son club formateur ce mercredi. BASTIEN GALLAY / LPS

Le mercato touche à sa fin. Ce mercredi soir, tout sera bouclé: à 18h00 concernant les transferts internationaux, à minuit pour les transferts internes au football suisse. À Servette, dans le sens des arrivées, tout semble réglé depuis les signatures d’Enzo Crivelli et Dereck Kutesa mardi.

Les deux nouveaux arrivants ont ainsi participé à leur premier entraînement en Grenat à Balexert mercredi matin. Ils ne débarquent pas en terre totalement inconnue: Enzo Crivelli peut compter sur sa proximité avec Gaël Clichy, puisqu’ils étaient coéquipiers à Istanbul Basaksehir, pour faciliter son adaptation.

Dereck Kutesa revient lui en terrain conquis. Le Genevois de 24 ans a grandi à deux pas de là, aux Avanchets. Et il a retrouvé à Balexert des vieilles connaissances: ses anciens entraîneurs à l’instar de Massimo Lombardo (désormais directeur de l’académie) ou l’entraîneur des gardiens Daniel Blanco (qui faisait partie du staff des équipes de jeune à l’époque où Kutesa y brillait). Cette pelouse-là, il l’a écumée et il n’a pas eu beaucoup de peine à déjà faire valoir sa qualité de dribble.

Premier entraînement servettien pour Enzo Crivelli, qui a signé mardi. BASTIEN GALLAY / LPS

Tant pour Crivelli que pour Kutesa, il est probable qu’ils soient du déplacement de dimanche à Lucerne. Leur qualification dépend désormais des fédérations étrangères, d’où ils sont issus (la Turquie pour Crivelli, la France pour Kutesa), qui doivent valider la libération de leurs licences respectives. On peut raisonnablement imaginer que la procédure sera terminée d’ici à ce week-end.

Diallo touché, Oberlin vers Thoune

Pour Moussa Diallo, en revanche, il subsiste une certaine inquiétude. Le latéral droit est sorti sur blessure lors de la victoire samedi dernier contre Grasshopper (3-1). Le Français souffre d’une grosse tomate à la cuisse. À l’instar de Steve Rouiller il y a quelques semaines, il faudra patienter, guetter l’évolution. Et faire un point probablement au dernier moment, avant le départ pour Lucerne samedi. Moritz Bauer ou Théo Magnin sont les candidats naturels pour le remplacer, en cas d’absence.

Moussa Diallo est sorti sur blessure contre Grasshopper samedi. BASTIEN GALLAY / LPS

Un autre joueur qui ne devrait pas être faire le déplacement de Suisse centrale ce week-end: Dimitri Oberlin. L’attaquant suisse, arrivé l’année passée et qui s’est révélé être une constante déception devrait quitter le club grenat. Surtout avec une concurrence toujours plus dense aux avant-postes, où figurent également Ronny Rodelin ou le jeune Alexandre Dias Patricio en plus de Crivelli.

L’avenir d’Oberlin s’écrit vraisemblablement à Thoune, où il passait sa visite médicale ce mercredi. Le joueur de 24 ans devrait être prêté à la formation oberlandaise. L’équipe dirigée par Mauro Lustrinelli figure actuellement à la 8e place de Challenge League. De quoi refermer définitivement le mercato servettien?

