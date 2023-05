Football – Servette corrige Aarau et met plus qu’un pied en demi-finales Sans connaître la moindre difficulté, les Grenat se sont baladées à Aarau en quarts de finale aller des play-off (0-4). Doublé de Daina Bourma, dont une magnifique reprise. Florian Paccaud

Comme il y a deux semaines à la Fontenette, Coumba Sow et les Grenat étaient trop fortes pour les Argoviennes. PAC

Servette Chênois a fait un grand pas vers le dernier carré des play-off de Super League. Samedi à Aarau, les Genevoises se sont imposées 0-4 en quarts de finale aller. Un succès acquis alors que Sandrine Mauron, Élodie Nakkach, Agata Filipa et Natalia Padilla avaient été laissées sur le banc, permettant à Amina Muratovic, 17 ans depuis jeudi, de fêter sa première titularisation dans l’élite puis à Alexia Morales, 15 ans, de faire ses premiers pas avec la première équipe.

Face à des Argoviennes qu’elles avaient battues 6-1 lors de la dernière journée de la saison régulière, les favorites grenat n’ont mis que 3’30 pour ouvrir le score. Imane Saoud a mis sur orbite Daina Bourma, qui a directement placé ses coéquipières sur de bons rails (4e). Malgré une large domination et des opportunités pour Coumba Sow (13e) et Saoud (27e), les Servettiennes n’ont pas réussi à doubler la mise dans l’immédiat. «Soyez patientes», a martelé Eric Sévérac depuis son banc de touche.

Un chef-d’œuvre

Une attente qui a valu son pesant d’or, tant la 2e réussite genevoise s’est révélée superbe: d’une magnifique reprise en se retournant, Bourma a logé le ballon sous la transversale de Lorena Barth pour s’offrir un doublé (30e). Sûrement le plus beau but de la saison en Women’s Super League. Le plus dur était fait, la peau de banane définitivement évitée.

L’an dernier, au même stade de la compétition, les Servettiennes s’étaient imposées sur le plus petit des scores en terres argoviennes. Cette fois, les récentes vainqueurs de la Coupe de Suisse ont pris un avantage presque décisif avant le match retour, qui aura lieu samedi prochain à la Fontenette (20h). Sow, qui avait touché les montants en première période (36e), a inscrit son 4e but en grenat depuis le début de l’année (53e) après une nouvelle passe décisive de Saoud. Cette dernière a ensuite vu ses efforts récompensés en salant l’addition après un service de Bourma (77e), tandis qu’Inês Pereira, jamais inquiétée, a fêté son 8e blanchissage de la saison en championnat.

Dans les autres rencontres de ces play-off, Zurich a explosé Lucerne (7-0), tandis que Saint-Gall s’est imposé 3-2 sur le terrain de Young Boys. La partie entre Bâle et Grasshopper a lieu en début de soirée.

Afficher plus Aarau - Servette 0-4 (0-2) Sportanlage Schachen, Aarau Buts: 4e Bourma 0-1. 31e Bourma 0-2. 53e Sow 0-3. 77e Saoud 0-4. Aarau: Barth; Hacker (83e Siepe), Schüpbach, Kull (65e Geiser), von Felten; Pfannschmidt; Tauriello (83e Rothen), Reinschmidt, Enz, Petkova; Hofer (55e Mujela). Entraîneur: Charles Grütter. Servette: Pereira; Muratovic, Spälti, Felber, Mendes (61e Filipa); Serrano (46e Nakkach), Tufo, Clémaron (77e Hurni); Bourma (77e Morales), Sow (61e Mauron), Saoud. Entraîneur: Eric Sévérac. Note: Sow tire sur les montants (36e).





