Football – Servette continue d’être poursuivi par la défaite Volontaires mais tellement limités techniquement et dans leurs idées, les Grenat ont concédé une cinquième défaite de rang en Super League face à Zurich dimanche (1-2). Florian Vaney Genève

Frick encaisse le 2-0 sur un coup franc de Kryeziu.

photo Eric Lafargue Eric Lafargue

Quatre inspirations géniales dimanche au Stade de Genève. Deux de chaque côté. L’une s’est arrêtée sur la ligne. Et pour quelques centimètres, Servette a concédé une cinquième défaite de rang en Super League. C’est la façon simpliste et équilibrée de voir les choses, qui n’enlèvera rien au mal-être actuel des Genevois.

Dans les détails, ce Servette a longtemps nagé dans un océan de déchets mêlés à une bonne volonté indéniable. Deux portes se sont ouvertes pour Zurich, qui s’y est engouffré avec un certain style. L’ouverture d’Antonio Marchesano pour Assan Ceesay sur le 0-1 se savoure sans modération. On peut dire la même chose du coup franc de Mirlind Kryeziu un quart d’heure plus tard (0-2, 44e). En dehors de ça, les Zurichois n’auront vraiment pas forcé à la Praille, laissant l’équipe d’Alain Geiger dans un rôle qu’elle haït tant: être seule pour faire le jeu.

L’inquiétude était partout dans les rangs grenat à la pause. Le score, la performance collective, les individualités. Alex Schalk a sans doute passé son match le plus long sous la tunique genevoise, Théo Valls n’y était pas plus et c’est tout Servette qui s’enfonçait. La seule étincelle de la mi-temps, cette tête de Miroslav Stevanovic sur un centre tendu de Kastriot Imeri, était venue mourir sur la ligne de Yanick Brecher. Juste avant le 0-2 fatal…

Un autre SFC est sorti du vestiaire. Difficile de dire s’il s’est montré plus conquérant, mais il se trouvait mieux, bien aidé par une meilleure justesse technique. Cela a conduit à une magnifique réduction du score, lorsque Imeri redoublait avec Ronny Rodelin. Le premier se rattrapait du 0-2 qu’il avait en bonne partie offert. Sa frappe était sèche, porteuse d’espoir (1-2, 66e).

Mais le Servette de cet automne n’a plus vraiment les moyens de porter ses espoirs sur la durée. La flamme a fini par s’éteindre. Sans vrai rush final irrespirable. La situation ne s’arrange pas.

Servette - Zurich 1-2 (0-2) Afficher plus Stade de Genève, 6028 spectateurs. Arbitre: Luca Cibelli. Buts: 28e Ceesay 0-1; 44e Kryeziu 0-2; 66e Imeri 1-2. Servette: Frick; Sauthier (58e Diallo), Rouiller, Severin, Clichy; Douline (90e Mendes), Valls (58e Rodelin); Stevanovic, Imeri, Schalk (79e Antunes); Kyei. Entraîneur: Alain Geiger. Zurich: Brecher; Omeragic, Kryeziu, Aliti; Boranijasevic (91e Kamberi), Marchesano (71e Krasniqi), Dzemaili (71e Hornschuh), Doumbia, Guerrero; Kramer (46e Gnonto, 83e Tosin), Ceesay. Entraîneur: André Breitenreiter. Avertissements: Frick (5e, main), Kramer (11e, jeu dur), Imeri (43e, antijeu), Gnonto (47e, jeu dur), Sauthier (53e, jeu dur), Kryeziu (55e, antijeu), Kyei (61e, jeu dur), Doumbia (80e, antijeu), Rodelin (86e, jeu dur), Diallo (94e, altercation), Krasniqi (94e, altercation), Mendes (94e, jeu dur).

Florian Vaney est journaliste au sein de la rédaction de Sport-Center depuis 2019. Formé dans la presse régionale, il suit de près le football suisse, de la 5e ligue à la Super League.

