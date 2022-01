Dernier match avant la reprise – Servette compose sans Kyei, sur le départ Les Grenat s’imposent 4-0 à Yverdon en amical. Dans les deux camps, on a fait tourner les effectifs et on a ménagé des cadres. Daniel Visentini

Kyei buteur pour Servette: une image qui pourrait manquer cruellement au deuxième tour. Le joueur veut partir, il ne jouera pas à Zurich pour la reprise. ERIC LAFARGUE

Samedi, Servette s’en ira à Zurich défier le leader au classement. Mais sans Grejohn Kyei. Le buteur, qui ne souhaite pas prolonger son contrat qui échoit en juin, n’a pas été aligné ce mercredi contre Yverdon, dans un ultime match amical. Il ne sera pas non plus du voyage au Letzigrund samedi. «Non, il ne sera pas à Zurich avec nous», confirme Alain Geiger. Clairement: Kyei veut partir, Servette ne va pas le retenir et compose sans lui, on cherche activement une solution de transfert entre le club, les agents du joueur et les prétendants possibles pour un départ immédiat.

Cela n’a pas empêché Servette de s’imposer 4-0 à Yverdon. Certains cadres étant ménagés, comme Stevanovic, Clichy ou Sasso. Deux onze différents se sont succédé pour les Servettiens. Il a fallu attendre la seconde période pour que les jeunes Grenat, épaulés par Schalk, Cespedes et Antunes, fassent la différence: trois buts de Schalk et un de Camara, face à un Yverdon qui avait lui aussi ménagé des joueurs. Dont Anthony Sauthier…

Les cas Kyei et Imeri

Kyei sur le départ et absent à Zurich, c’est un gros vide devant en perspective pour Servette. Chris Bedia, recruté pour le remplacer, est en manque de rythme: l’Ivoirien en provenance de Charleroi n’a plus joué depuis le mois d’octobre. Tout comme Moritz Bauer, le latéral droit qui pallie le départ de Sauthier: il a été recruté à Ufa, un club de queue de classement en première division russe, un club qui ne voulait plus du joueur, un club qui l’a écarté de la première équipe depuis le mois d’octobre. Les deux recrues n’étaient pas à Yverdon mercredi.

Enfin, il y a le cas Imeri. Partira cet hiver ou pas? La question est encore sans réponse. S’il y a un intérêt de plusieurs clubs, il faut encore une proposition concrète à hauteur de la valeur du joueur et des attentes du Servette FC. Sinon, il pourrait faire le bonheur des Grenat encore quelques mois.

