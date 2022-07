Football – Servette commence par une victoire Les Grenat se sont imposés 1-0 face à Saint-Gall, avec un but exceptionnel de Rodelin. Et ils n’ont pas craqué ensuite. Daniel Visentini Genève

Reprise de la saison sous le cagnard de juillet. Servette faisait face à une équipe qui ne lui convient guère. Mais les Grenat ont empoché les trois points de la victoire, solidaires dans l’effort face à la pression d’un Saint-Gall très vite mené au score, sur un but venu d’ailleurs.

Le but de Ronnie Rodelin valait à lui seul le déplacement. Le trait de génie est tombé à la 5e minute de jeu. Une déviation de Bédia en direction du Français, sur la droite, à plus de 40 mètres de la cage saint-galloise et là, l’espace d’une fraction de seconde, l’inspiration magique. Rodelin a vu Zigi avancé, il frappe en première intention une demi-volée phénoménale de pureté et de précision. Zigi comprend immédiatement, il regarde, impuissant, la balle lui passer loin au-dessus de la tête pour retomber dans le petit filet. Perfection du geste: même si Zigi avait été sur sa ligne, il aurait éprouvé toutes les difficultés à intervenir.

Servette s’est accroché

Servette, qui cherchait à être compact et à interdire à Saint-Gall le chemin par l’axe central, menait donc rapidement au score. Il lui a fallu gérer la réaction des Brodeurs. En deux temps: les Saint-Gallois sont montés en puissance, créant le danger (poteau de Schmidt qui devançait Diallo). Mais c’est sur une grosse bévue de Severin, qui tricotait une perte de balle sur Von Moos, qui filait seul: Vouilloz intervenait pour éviter le pire.

Après la pause, avec un Saint-Gall passé en 4-3-3, la pression a été plus forte encore. Mais Servette s’est accroché, s’offrant même des perspectives en rupture. Dans l’idéal, les Grenat auraient dû s’offrir un but. On pense à ce contre de la 78e minute, cette passe lumineuse de Pflücke pour Stevanovic (entré peu après l’heure de jeu). L’assist de Stevanovic pour Cognat n’en était pas un quand le Français voyait son tir contré, tout comme celui de Pflücke, dévié sur la ligne, après le renvoi.

Il y a encore eu quelques frayeurs, mais pas trop. Cette victoire au courage, solidaire, lance bien Servette dans cette nouvelle saison.

Servette - St-Gall 1-0 (1-0) Afficher plus Stade de Genève, 4872 spectateurs. Arbitre: L. Fähndrich. But: 5e Rodelin 1-0. Servette: Frick; Diallo, Vouilloz, Severin, Clichy (83e Rouiller); Antunes (72e Cespedes), Douline, Cognat; Rodelin (72e Oberlin), Bédia (64e Stevanovic), Pflücke (83e Fofana). Saint-Gall: Zigi; Stergiou (46e Guindo), Stillhart, Maglica, Schmidt (76e Akolo); Quintilla; Görtler, Schneider (46e Schubert), Ruiz; von Moos (76e Sutter), Guillemenot (65e Latte Lath). Avertissements: 15e Maglica (jeu dur), 46e Antunes (jeu dur), 58e Bédia (réclamation).

