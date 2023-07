Football – Servette entame sa saison par une victoire Grasshopper battu 1-3 par les Grenat, samedi. Deux buts de Bedia, un de Crivelli sur penalty. De quoi penser calmement à la venue de Genk mardi soir en Ligue des champions. Daniel Visentini Zurich

Chris Bedia a ouvert le score pour Servette. Il inscrira finalement un doublé, samedi sur la pelouse du Letzigrund, BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

C’est un long ballon de Severin en direction de Bedia qui a conduit au premier but de la saison 2023-2024. Sans s’être créé d’occasion jusqu'à cette 16 minute de jeu, Servette surprenait là Grasshopper. Bedia, en puissance d’abord face un Seko trop léger, finissait en finesse face à Hammel, trompé par l’astucieuse conclusion du buteur ivoirien. Une bonne manière de commencer le championnat.

Mais un match de reprise n’est que rarement l’endroit de la perfection. Si René Weiler, nouvel entraîneur des Grenat, a sans doute apprécié cette 16e minute. il a sûrement moins aimé la 26e. Ndenge, sans être dérangé plus que ça, pouvait expédier une superbe frappe claquée et enroulée à la fois dans le petit filet de Frick, impuissant. C’était la 23e minute, GC avait déjà réagi.

En attendant Genk en Ligue des champions

C’est après la pause que les Grenat ont fait la différence. Domination, plus de pression, plus de justesse. C’est une belle balle de Kutesa pour Bedia - la verticalité chère à Weiler, comme sur le premier but -, qui a permis à l’Ivoirien de doubler la mise. C’est ensuite Guillemenot (qui venait de remplacer Bedia), touché dans les 16 mètres par Seko, qui provoquait un penalty transformé en force par Crivelli. Le break étant fait, Servette pouvait terminer sans trembler.

Les Grenat ont très bien commencé la saison. Ils peuvent penser à la venue de Genk mardi soir à Genève, pour les qualifications de la Ligue des champions. Où il faudra encore hisser le niveau.



Letzigrund, 4371 spectateurs. Arbitre: L. Cibelli. Buts: 16e Bedia 0-1, 23e Ndenge 1-1, 60e Bedia 1-2, 77e Crivelli (penalty) 1-3. GC: Hammel; Abels, Tobers, Seko, Kempter; Abrashi, Ndenge (86e Kacuri); Corbeanu (86e Fink), Morandi (78e Shabani), De Carvalho (58e Nigg); Dadashov (58e Rastoder). Servette: Frick; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Baron; Stevanovic (93e Pflücke), Douline (93e Vouilloz), Cognat, Kutesa (71e Antunes); Crivelli (81e Rodelin), Bedia (71e Guillemenot). Avertissement: 80e Abrashi (jeu dur).

Daniel Visentini est journaliste pour le Sport Center depuis 2018. Il a été durant sept ans le chef de la rubrique Sports de la Tribune de Genève. Il suit de près l'actualité du football, notamment celle du Servette FC et de l'équipe de Suisse. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.