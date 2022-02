Football féminin – Servette Chênois veut tout rafler Le championnat reprend ses droits ce week-end. Les Genevoises passent directement un gros test en recevant dimanche Zurich, leader avant la trêve. Florian Paccaud

Les Grenat sont déterminées à garder le sourire et conserver leur couronne. KEYSTONE

«Les objectifs sont clairs, on veut finir premier du championnat régulier pour être déjà qualifié d’office pour la Ligue des championnes, annonce Eric Sévérac, entraîneur des Grenat. Et après remporter la Coupe et le championnat». Pour rappel, la Super League a changé de formule l’année dernière: à la fin de la saison régulière, des play-off seront disputés afin de désigner le champion, lui aussi qualifié pour la grande compétition européenne. «On va essayer de tout gagner», insiste le coach.

Trois renforts