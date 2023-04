Football – Servette Chênois tient la première Coupe de Suisse de son histoire Dans un Letzigrund de Zurich tout acquis à la cause de Saint-Gall et garni de 5700 personnes, les Genevoises ont remporté la finale grâce à un but de Natalia Padilla. Un jour important dans leur histoire. Florian Vaney

Les Genevoises se souviendront de cette victoire historique contre Saint-Gall. keystone-sda.ch

C’était faire preuve d’une vision un peu trop «genevoiso-centrée» que d’imaginer Servette Chênois accueilli par un comité réduit au Letzigrund, on le concède. La réalité: les Genevoises ont atterri dans un environnement largement hostile pour disputer la finale de la Coupe. Là où l’événement n’a trouvé que peu de résonance au bout du Léman, le FC Saint-Gall a remué son canton et ses fans, plus que majoritaires et enthousiastes à Zurich samedi. Bruyants, aussi. Surtout avant que Servette ne fasse régner sa loi sur le terrain et fonce vers la première Coupe de Suisse de son histoire.

Réunir 5700 personnes pour une rencontre nationale constitue nécessairement une journée importante dans l’histoire du football féminin suisse. Que Servette Chênois a su marquer d’une pierre blanche. L’équipe d’Eric Sévérac peut bien être bâtie pour cueillir des titres, compter 21 points d’avance sur sa rivale du jour en championnat, elle n’a eu d’autre choix que de s’arracher. La tension du moment, la pression de la «douzième femme», l’insouciance redoutée des Saint-Galloises sur le terrain: le défi n’en était pas un au rabais.

Surtout qu’est venu se greffer à la finale ce que les Genevoises ont pu considérer comme une injustice. Cassandra Korhonen pensait avoir délivré ses couleurs à la 32e, en concluant une parfaite rupture initiée par Sandrine Mauron. Sauf que le drapeau de hors-jeu s’est levé, sanctionnant la présence d’une Natalia Padilla partie prenante de l’action, mais assez loin de se trouver en position effective de hors-jeu.

L’écho que les Servettiennes n’ont pas trouvé en tribunes, elles ont su le faire naître de cette action. Quelques minutes plus tard, Cassandra Korhonen trouvait un service génial à destination de Natalia Padilla. Cette fois, la combinaison entre les deux femmes ne comportait aucune faille, 1-0 (39e).

Servette n’avait «plus qu’à» gérer. Ce qui lui a valu quelques frissons. Le retournement de situation auquel le SFCCF avait su donner vie (de 0-2 à 3-2 en quinze minutes) lors de son dernier duel face à Saint-Gall allait-il se produire à contre-sens? Non, même si cela s’est joué à un face-à-face remporté par Inès Pereira, une gardienne genevoise comme souvent excellente. Il fallait bien que cette finale tienne sa dimension dramatique. Servette Chênois n’en ressort que grandi. Auréolé d’un premier titre cette saison, avant que les play-off ne débutent.



Servette Chênois - Saint-Gall 1-0 (1-0) Afficher plus Letzigrund, Zurich, 5694 spectateurs. Arbitre: Désirée Grundbacher.But: 39e Padilla 1-0. Servette: Pereira; Mendes, Felber, Spälti, Filipa; Nakkach (79e Tufo), Mauron; Padilla, Serrano (88e Bourma), Berti (66e Sow); Korhonen (79e Saoud). Entraîneur: Eric Sévérac. Saint-Gall: Böhi; Batliner (89e Schefer), Christen, Brunner, Baumann; Bernet, Schärz (89e Wyss); Li Puma (63e Colombo), Aeberhard, Bachmann; Ess (63e Iseni). Entraîneure: Marisa Wunderlin. Avertissements: Aeberhard (70e), Baumann (74e), Mauron (75e), Pereira (91e).

