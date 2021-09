Football féminin – Servette Chênois souffre mais assure l’essentiel Les championnes en titre, qui ont perdu leur capitaine Sandy Maendly en début de match, ont peiné pour venir à bout d’Aarau (2-0). Florian Paccaud

Jade, auteure de l’ouverture du score, est félicitée par ses coéquipières. keystone-sda.ch

La trêve internationale n’a pas coupé les jambes de Servette Chênois, qui a remporté samedi son 3e succès consécutif en championnat. Mais les Genevoises ont souffert pour prendre la mesure d’un Aarau qui n’avait pas encore remporté le moindre match depuis la reprise. Les championnes en titre se sont finalement imposées 2-0.

La partie a très mal commencé pour Servette Chênois, avec la sortie de Sandy Maendly dès la 9e minute de jeu, remplacée par Thaïs Hurni. Mais, même sans leur capitaine, les joueuses d’Eric Sévérac ont largement dominé les débats, avec des occasions pour Léonie Fleury (13e), Daina Bourma (35e) et Elodie Nakkach, qui a perdu son duel seule face à la gardienne argovienne (42e). Mais la réussite n’était pas du côté des Genevoises, cet après-midi au stade de la Fontenette.

Au retour des vestiaires, les championnes en titre ont continué leur marche en avant, avec des opportunités pour Paula Serrano (49e) et Natalia Padilla qui n’ont pas non plus pu régler la mire (67e). La délivrance est finalement venue d’une tête de Jade, parfaitement servie par Amandine Soulard (72e). L’attaquante de 35 ans en a profité pour inscrire son 5e but de la saison, toutes compétitions confondues. Dans les arrêts de jeu, Thaïs Hurni a assuré la victoire genevoise, pour le plus grand soulagement des 160 spectateurs présents.

Pour son prochain match, Servette Chênois se déplacera samedi à Yverdon pour le premier derby de la saison (18h). Dernière répétition avant son entrée dans la prestigieuse face de groupes de la Ligue des champions, le mercredi 6 octobre à domicile contre la Juventus.

