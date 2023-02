Football – Servette Chênois reprend sa saison par le choc au sommet Leader du championnat avec 10 victoires en autant de journées, les joueuses d’Eric Sévérac reçoivent leur dauphin et rival, Zurich, dimanche (16h). Brice Cheneval

Les Servettiennes ont de quoi sourire, elles réalisent jusqu’à présent une saison parfaite. Bastien Gallay

On ne pouvait rêver plus belle affiche pour marquer la reprise du championnat de Suisse féminin. Ou comme le formule l’entraîneur de Servette Chênois, Eric Sévérac: «Plus vite on est plongé dans le bain, mieux c’est.»