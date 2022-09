Football – Servette Chênois poursuit sur sa lancée face à Grasshopper Servette Chênois a battu Grasshopper (2-1) à domicile samedi soir, à l’occasion de la quatrième journée de championnat. Rebecca Garcia

Natalia Padilla a marqué le 2-1 pour Servette Chênois. Eric-Lafargue

Les joueuses de Servette Chênois ont entamé leur championnat de la meilleure des manières. Elles se sont imposées à domicile samedi soir face à Grasshopper, pour leur quatrième victoire en autant de matches en Women’s Super League cette saison.

À la Fontenette, les Servetiennes ont ouvert le score sur une tête bien placée de Maéva Clémaron à la 5e minute de jeu. Grasshopper a directement réagi par l’intermédiaire de Marta Garcia, et voilà qu’il fallait tout recommencer. Heureusement pour l’équipe genevoise, Natalia Padilla a hérité du ballon et a frappé en force à quelques mètres de la surface de réparation. 2-1 pour Servette Chênois, qui n’allait plus commettre la même erreur qu’auparavant.

Ni trop alertée, ni trop sereine, l’équipe a su maîtriser le score jusqu’au bout. Elle prend provisoirement la tête du championnat devant Young Boys et Grasshopper tandis qu’Yverdon ne parvient toujours pas à engranger des points (défaite 0-1 contre Saint-Gall).

Rebecca Garcia est journaliste à la rubrique sportive. Titulaire d'un master en journalisme de l'Université de Neuchâtel, elle s'intéresse particulièrement à l'économie du sport. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.