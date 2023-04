Football – Servette Chênois poursuit son parcours sans faute Les joueuses d’Éric Sévérac, leader de Women’s Super League, ont pris la mesure de Lucerne (3-1) ce dimanche à la Fontenette.

Les Servettiennes sont pratiquement assurées de terminer la saison régulière en tête du championnat. Keystone

Les semaines suivent et se ressemblent pour Servette Chênois. En bien. Victorieuses du mal classé Lucerne (3-1) lors de la 16e journée de Women’s Super League, les Genevoises restent invaincues et s’assurent pratiquement de terminer la saison régulière en tête du championnat.

Quatre jours après leur qualification pour la finale de la Coupe de Suisse, les joueuses d’Éric Sévérac n’ont montré aucun signe de décompression. À domicile, elles ont pris les devants par l’intermédiaire de Paula Serrano (19e). Cassandra Korhonen (74e) et Natalia Padilla (90e+1) ont alourdi le score.

Avec cette 14e victoire, la troisième de suite, Servette Chênois maintient son rival et dauphin, Zurich, à 6 longueurs. Alors qu’il reste deux journées avant de boucler la saison régulière, les Grenat n’ont plus besoin plus que d’un point pour s’assurer la première place.

Après un déplacement à Young Boys le samedi 15 avril, Servette Chênois recevra Aarau une semaine plus tard.

BCH

