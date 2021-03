Football – Servette Chênois perd le fil mais assure l’essentiel Les Genevoises restent largement en tête de LNA. Elles auraient pu faire un grand pas vers le titre, le match nul concédé samedi à Zurich (1-1) les pousse à rester totalement vigilantes. Florian Vaney

Lafargue

Quelques supporters servettiens se sont fait entendre samedi. Des suiveurs tout acquis à la cause de l’équipe féminine? Des amoureux du Servette sous toutes ses formes, frustrés du sort réservé aux spectateurs actuellement? Quoi qu’il en soit, les particularités du Heerenschürli, le drôle de complexe sportif tout vert où le Zurich Frauen dispute ses matches, ont fait des heureux. Les passants peuvent s’arrêter durant leur balade et jeter un œil curieux au terrain derrière les grillages. Certains en profitent même pour prolonger les réjouissances, à l’image des quelques Genevois qui ont fait résonner leur voix par moment.

C’est que sous leurs yeux se disputait l’un des matches les plus importants de LNA. En fait, celui qui aurait quasiment pu décider du sort du championnat. Pour ça, il fallait une victoire grenat. Un succès que Caroline Abbé et ses coéquipiers ont longtemps tenu entre leurs mains.

Maeva Sarrasin en a inscrit des plus compliqués

Servette Chênois n’en demandait pourtant pas tant, à peine arrivé sur la pelouse synthétique zurichoise. Et Maeva Sarrasin encore moins, elle qui est habituée à marquer des buts bien plus compliqués que ça. En l’occurrence, la buteuse a juste eu à tenter sa chance à vingt mètres. Sa frappe n’a pas forcément pris la puissance espérée, mais Livia Peng lui a fait un joli cadeau. D’une manière très inattendue, la gardienne suisse-allemande a laissé filer le ballon (5e, 0-1).

Un peu comme Servette a fini par laisser filer la victoire, quelque part. Allumant la latte, le poteau, manquant parfois un peu de lucidité dans le dernier geste, les filles d’Eric Sévérac possédaient complètement les armes pour se mettre très tôt à l’abri. Et puis tout s’est soudain compliqué au retour des vestiaires. Si bien que les Grenat pouvaient presque se montrées soulagées, une fois le coup de sifflet final prononcé, de n’avoir rompu qu’une seule fois (Rahel Moser, 69e, 1-1).

Presque, parce que Marta Peiro a hérité d’un ballon en or à la 96e. Sans doute l’Espagnole se croyait-elle hors-jeu, ce qui est compréhensible. Reste que l’attaquante s’est retrouvée là, toute seule, à cinq mètres du but adverse, avec une volée à armer qui aurait pu envoyer Servette tout droit sur l’autoroute du titre, le premier de son histoire. Et que son envoi s’est envolé dans le grillage.

Dommage, vraiment dommage. Même si Servette Chênois avait beaucoup plus à perdre qu’à gagner ce samedi. Thaïs Hurni et ses partenaires conservent six longueurs d’avance en tête de LNA à neuf journées de la fin. La marge est confortable. La domination qu’exercent les Genevoises dans ce championnat doit leur permettre de la maintenir.