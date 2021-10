Football – Servette Chênois perd le choc au sommet Les Genevoises se sont inclinées dimanche contre Grasshopper (0-2). Elles ont craqué dans le dernier quart d’heure alors qu’elles étaient réduites à dix. Florian Paccaud Genève

Mauvaise opération pour l’équipe dirigée par Eric Sévérac. keystone-sda.ch

Surclassé par Wolfsburg mercredi en Women’s Champions League, le Servette FCCF a été défait dimanche lors du choc au sommet de la 6e journée de Super League. Contre Grasshopper, qui n’a pas encore connu la défaite cette saison, les Genevoises ont été battues en fin de match. L’expulsion d’Elodie Nakkach leur a fait mal.

Cette affiche a débuté sur les chapeaux de roues, avec une grosse occasion de part et d’autre. Mais ni Marta Peiro Gimenez (1re) ni Nina Predanic (3e) n’ont réussi à faire trembler les filets. Passablement émoussée par les efforts fournis ces deux dernières semaines (5 matches en 15 jours), l’équipe genevoise a alors mis le pied sur le ballon, sans parvenir à mettre hors de position l’arrière-garde adverse, jusqu’à la demi-heure de jeu, où les championnes de Suisse se sont créé 3 occasions en 6 minutes.

Sur un corner botté par Léonie Fleury, Natalia Padilla a pu placer sa tête au 2e poteau et il a fallu une superbe parade d’Isabel Rutishauser pour empêcher l’ouverture du score (28e). Puis, Thaïs Hurni a vu sa frappe passer de peu par-dessus (31e), tandis que la volée de Sandy Maendly n’a pas été couronnée de succès (34e). Côté zurichois, le principal danger est venu d’un tir contré, qui n’a pas surpris une Inês Pereira très attentive (35e).

Nakkach exclue

En seconde période, les joueuses d’Eric Sévérac ont élevé leur niveau de jeu, se montrant de plus en plus menaçante, à l’image d’une frappe de Jade Boho, passant de peu à côté (63e). Les locales mettaient de plus en plus la pression. Fleury a eu une belle opportunité sur coup franc, mais la gardienne zurichoise a montré pourquoi son équipe avait la meilleure défense du championnat (73e).

Le tournant du match a eu lieu à la 74e, lorsqu’Elodie Nakkach a été exclue sévèrement pour un 2e avertissement. Les visiteuses ont alors bénéficié de plus d’espaces, mais la tentative de Widmer est passée d’un rien à côté (79e). Ce n’était que partie remise, Celina Tenini trouvant le petit filet de Pereira d’un tir lobé (83e). Les Genevoises se sont alors jetées à l’offensive, mais sans succès et Emoke Papai a assuré la victoire des Zurichoises en contre (90e).

Au classement, Servette Chênois fait une mauvaise opération, puisque Zurich a désormais 5 longueurs d’avance et GC 3 points de plus. Mais cela n’a pas une grande importance, dans la mesure où, cette année, les huit meilleures équipes se qualifient pour des play-off et tout le monde partira avec les mêmes chances d’aller au bout. Comme le répète Eric Sévérac, l’important de ce tour d’automne est la Women’s Champions League. La prochaine échéance européenne est fixée au 9 novembre et la réception de Chelsea au Stade de Genève. Avant cela, les Grenat iront à Saint-Gall en championnat (30.10), puis recevront Lucerne en huitièmes de finale de la Coupe (06.11).

Servette Chênois - Grasshopper 0-2 (0-0) Afficher plus Stade de la Fontenette, 212 spectateurs. Buts: 83e Tenini 0-1. 90e Papai 0-2. Servette Chênois: Pereira; Soulard (57e Tamplin), Felber, Mendes, Fleury; Hurni, Nakkach, Maendly (57e Guede); Padilla, Peiro Gimenez (85e Bourma), Boho. Entraîneur: Eric Sévérac. Grasshopper: Rutishauser; Blöchlinger, Lempérière (83e Ljustina), Cazalla Garcia, Steinmann; Tenini, Widmer, Predanic; Papai, Wienerroither (92e Hofer), Hubler (66e Csillag). Entraîneuse: Theresa Merk. Avertissements: 13e Hubler. 24e Nakkach. 43e Cazalla Garcia. 57e Peiro Gimenez. 68e Wienerroither. 77e Csillag. Expulsions: 74e Nakkach (deux cartons jaunes). 93e Csillag (deux cartons jaunes).

