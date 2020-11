Football – Servette-Chênois arrache un bon nul à YB Les Genevoises ont eu du mérite de ne pas repartir bredouilles de Berne (2-2), lors de la 12e journée de Women's Super League. Sport-Center

Rien n'est allé comme les joueuses du Servette FC Chênois Féminin l'auraient voulu, en début de partie, contre YB. Les Genevoises ont manqué un penalty peu après la demi-heure, avant d'en encaisser un des Young Boys juste avant la pause. E. Bachmann a ensuite doublé la mise pour les Bernoises à la 58e.

Mais les Grenat ne sont pas leaders pour des prunes. Marta Peiro Gimenez, la jeune et prolifique attaquante espagnole, a fait parler ses talents de buteur et égalisé, grâce à deux réussites plantées aux 66e et 79e minutes.

Les Servettiennes prennent ainsi un peu leurs aises au classement, car dans l'autre partie très attendue de ce samedi, le FC Zurich a battu le FC Bâle (2-0). Servette FC Chênois Féminin compte ainsi 5 longueurs de mieux que le FCZ et YB, ainsi que 6 sur le FCB.