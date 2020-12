Women’s Champions League – Servette Chênois a longtemps résisté aux Colchoneras En 16es de finale de la Women’s Champions League, l’équipe d’Éric Sévérac s’est inclinée 2-4 après avoir mené au score à la mi-temps. Un résultat plus qu’honorable. Pascal Bornand

À l’image d’Amandine Soulard (opposée à Toni Duggan), les Genevoises se sont battues comme des lionnes avant de mettre un genou à terre. Keystone

À l’impossible nul n’est tenu, même avec tout le courage et la détermination du monde. Même en menant au score à deux reprises. Pour le premier match de Women’s Champions League de son histoire, Servette Chênois a fini par subir la supériorité des professionnelles d’Atlético Madrid, victorieuses 4-2 dans l’armoire frigorifique du Stade de Genève. Un résultat logique, un brin inespéré pour les Genevoises mais pas vraiment immérité. Un résultat honorable qui récompense leur formidable débauche d’énergie et leur farouche résistance, que l’infernale Brésilienne Ludmila a brisées en force et à l’usure. «Je suis fier de mon équipe, elle a montré une très belle image d’elle», commentait Éric Sévérac à l’issue de la partie.