Football – Servette brise la malédiction contre Saint-Gall Dominés dans le jeu, les Grenat ont su se montrer patients pour décrocher une deuxième victoire d’affilée. Et la première face à Saint-Gall en Championnat depuis 2004. Brice Cheneval

Buteur, Grejohn Kyei est félicité par Miroslav Stevanovic. Eric-Lafargue

Si le Servette d’Alain Geiger a obtenu ses lettres de noblesse par sa jouerie, cela fait deux matches qu’il doit ses succès à des coups de pied arrêtés. Ce constat conviendra parfaitement à l’entraîneur valaisan, qui voit son équipe remonter provisoirement à la quatrième place de Super League suite à sa victoire ce mercredi soir à Saint-Gall (1-0). Inespéré pour une équipe qui, il y a une dizaine de jours, nageait dans le doute.

Au-delà de l’aspect comptable, Servette brise une malédiction qui le frappait depuis 2004: aucun succès face aux Brodeurs en 16 matches. Sur leur pelouse, c’était même pire. Le dernier remontait à avril 2002. Alors à l’Espenmoos, la bande à Lucien Favre l’avait emporté 3-1. Une autre époque.

La tête salvatrice de Kyei

Dominant samedi contre Zurich (3-1), Servette a cette fois endossé le rôle du dominé. Étouffés dès l’entame de match par le pressing haut des locaux, les Grenat ont vite capitulé dans le combat pour la possession, adoptant une attitude plus attentiste. Avec succès puisque, hormis un face-à-face remporté à la 7e minute par Frick devant Duah, idéalement lancé en profondeur par une merveilleuse talonnade de Guillemenot, ils ne concédaient pas de grosse occasion en première période.

Eux, en revanche, les enchaînaient. Entre la 11e et la 13e, Imeri et Kyei passaient tout près d’ouvrir le score. Ce n’était que partie remise. Trois fois buteurs sur corner lors du dernier match, les Genevois trouvaient cette fois la mire sur coup franc. Valls déposait le ballon sur la tête de Kyei au deuxième poteau. L’attaquant français plaçait le cuir dans le petit filet opposé et inscrivait son neuvième but de la saison en Championnat (29e).

Ondoua au bord de l’expulsion

Saint-Gall se heurtait ensuite au 4-4-2 grenat, vigilant dans la profondeur et entre les lignes. Cadenassés, les joueurs de Peter Zeidler s’essayaient à des frappes lointaines, symbole de leur impuissance. Pour se détacher de la défense et se procurer une occasion dangereuse, Youan était contraint de se mettre en position de hors jeu (27e).

Les visiteurs laissaient passer l’orage en début de deuxième acte, passant même tout près de doubler la mise par Kyei (47e, 49e). Après l’heure de jeu, alors que l’intensité saint-galloise s’était calmée, ils pensaient se retrouver dans le dur lorsque l’arbitre expulsait Ondoua pour un tacle par derrière sur Guillemenot. Une décision annulée suite à l’intervention du VAR.

Servette se dirigeait sereinement vers la victoire et aurait même pu la sceller définitivement à la 85e si Valls, seul face au portier adverse, était parvenu à cadrer sa tête. Sans conséquence, toutefois. Dans le temps additionnel, Cabral manquait la dernière chance d’égaliser, (90e+3).

Les Grenat sont bel et bien repartis de l’avant. Et s’ils se mettent à conjurer le sort en plus...