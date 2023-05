Football – Servette bat GC et reste deuxième Au terme d’un match plein de rebondissements, les Genevois ont pris les trois points qu’il fallait. Yves Desplands

Servette s’est imposé dimanche à Zurich contre Grasshopper (2-3) et conserve ainsi la deuxième place du classement de Super League, avec un point d’avance sur Lugano et deux sur Lucerne, à quatre journées de la fin du championnat.

Ce sont pourtant les Zurichois qui ont ouvert la marque dès la 7e minute. Un ballon récupéré en défense a permis à GC de se projeter rapidement vers l’avant et Renat Dadashov a parfaitement servi Meritan Shabani dans les 16 mètres genevois. L’Allemand a alors mystifié la défense et le gardien Jérémy Frick d’un petit crochet pour inscrire le 1-0.

Stevanovic voit double

Mais les hommes d’Alain Geiger veulent cette deuxième place du classement et les points valent cher en cette fin de championnat. Ils ont alors pressé et, sur un coup-franc botté par Patrick Pflücke, la défense zurichoise s’est un peu embrouillée laissant Yoan Severin seul à trois mètres pour tromper le gardien de GC André Moreira et égaliser (40e).

Les Genevois ont parfaitement commencé la seconde période en marquant rapidement un deuxième but. Miroslav Stevanovic a conclu une très belle action de contre des Servettiens à la 51e minute, sur une dernière passe de Kevin Mbabu.

Mais les Sauterelles ne voulaient pas laisser leur public sur une mauvaise impression et elles ont égalisé à la 67e minute par Morandi. Une égalisation qui n’a tenu qu’un petit quart d’heure puisqu’à la 82e minute, Stevanovic, encore lui, a repris victorieusement un centre parfait d’Anthony Baron.

Samedi prochain, les Servettiens accueilleront Sion au Stade de Genève (20h30), de quoi donner des frissons à deux cantons, tant la victoire sera importante pour les deux formations.

Bâle finit à huit contre Zurich

Dans les autres rencontres de cette fin de 32e journée, Lugano a pris un point précieux à Lucerne. Alors qu’ils étaient menés 0-2, les Tessinois sont revenus en deuxième mi-temps grâce à des réussites de Zan Celar (52e) et Renato Steffen (74e). Ce point leur permet de rester au contact de Servette, à la troisième place.

Enfin à Bâle, Zurich l’a emporté 0-2 contre des hôtes réduits à 10 dès la 85e minute. Simic, sur penalty, a marqué le 0-1 (91e) et Mathew a scellé le score, à la 94e. Une fin de rencontre houleuse où Xhaka et Burger ont aussi vu rouge, aux 97e et 113e minutes! Bâle reste 5e du classement et Zurich (8e) prend six points d’avance sur Sion, dernier.

Afficher plus Letzigrund, 4840 spectateurs. Arbitre: A. Kanagasingam. Buts: 7e Shabani 1-0; 40e Severin 1-1; 51e Stevanovic 1-2; 67e Morandi 2-2; 82e Stevanovic 2-3. Grasshopper: Moreira; Bolla, Loosli, Seko, Hara (78e Hoxha); Abrashi, Ndenge (78e Kacuri); Pusic, Shabani (61e Morandi), Kawabe (93e Blasucci); Dadashov (46e Demhasaj). Servette: Frick; Mbabu, Rouiller (83e Vouilloz), Severin, Baron; Cognat, Lele Diba (72e Valls); Stevanovic, Kutesa (68e Antunes), Pflücke (83e Touati); Bedia (68e Rodelin). Avertissements: 39e Dadashov (jeu dur), 95e Demhajaj (réclamation).

