Après la victoire à Lugano – «Servette avait vraiment besoin de ces trois points» Alain Geiger, qui a embrassé la pelouse de Lugano après la victoire 1-0 des Grenat, illustre le bonheur servettien retrouvé. Daniel Visentini Lugano

Alain Geiger embrasse la pelouse du Cornaredo. Il y a plusieurs raisons pour cela, on le décrypte avec lui. KEYSTONE

Rare, le moment est précieux. Pas pour le geste en lui-même, mais pour son sens caché. Il y a là un homme, Alain Geiger. L’entraîneur du Servette FC, qui s’agenouille sur la pelouse du Cornaredo, qu’il embrasse furieusement et tendrement à la fois, tout à la joie pure et rageuse d’un succès 1-0 face à Lugano. L’instant échappe à la raison parce que l’entraîneur du Servette FC ne glisse pas facilement dans l’émotionnel. Cette transgression dit beaucoup de choses.

Elle raconte la lourdeur qui a enveloppé ce déplacement au Tessin. Plombé par deux baffes reçues coup sur coup, Servette avait mal à sa défense. Dans le sens global du terme: quand on prend deux fois de suite cinq buts (à Bâle et contre Sion), ce ne sont pas les seuls défenseurs qui sont sur la sellette, c’est tout le groupe. Alors quand il faut en plus se déplacer au Tessin privé de Sauthier (suspendu), Ondoua et Cognat (blessés) et de Clichy (convalescent), le risque existe de voir un nouvel écueil frapper une équipe fragilisée.