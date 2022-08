Football – Servette aurait engagé Enzo Crivelli Selon L’Équipe, l’ancien attaquant de l’AS Saint-Étienne a rendez-vous ce lundi à Genève pour signer un contrat de deux ans avec le club grenat. Christian Maillard

Enzo Crivelli est attendu à Genève pour marquer des buts… AFP

Servette, qui est en quête d’un buteur, a-t-il trouvé l’oiseau rare? Après avoir passé deux saisons et demie en Turquie avec le club d’Istanbul Baakehir et six mois à Saint-Étienne où il était en prêt, Enzo Crivelli devrait débarquer à la Praille. Selon «L’Équipe», l’attaquant français de 27 ans a trouvé un accord avec le club grenat autour d’un contrat de deux ans, assorti d’une année en option.

International U20 et espoirs à douze reprises (entre 2015 et 2017), ce natif de Rouen qui a aussi porté les couleurs de Bordeaux, Bastia, Angers, Caen et Antalyasport, est attendu avec son agent Stéphane Courbis ce lundi à Genève, afin de finaliser les derniers détails de la transaction.

