Football – Servette atteint les demi-finales sans trembler Opposé au FC Rotkreuz en quarts de finale de la Coupe de Suisse, jeudi, le 2e du classement de Super League s’est imposé 0-3. Il a dominé toute la rencontre. Claude-Alain Zufferey

Enzo Crivelli, avec l’aide du poteau, a battu le gardien Joao Ngongo pour le 0-1. Une réussite qui a débloqué la situation BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Pour Servette, pensionnaire de Super League, on aurait pu croire que le défi le plus difficile de la soirée aurait été de trouver le terrain du FC Rotkreuz, 10e du classement du groupe 2 de première ligue. Erreur. Le plus difficile pour les Genevois a été d’ouvrir le score dans ce quart de finale de la Coupe de Suisse. Ils ont dominé la première période, mais ils ont dû attendre la 34e minute pour trouver la faille.

Bien servi de la droite par un centre de Moussa Diallo, Enzo Crivelli a placé sa tête qui a terminé sa course au fond du but avec l’aide du poteau. Il a fallu cette réussite pour enlever la pression qui pesait sur les épaules des visiteurs. Conséquence: le 0-2 est tombé six minutes plus tard. A la suite d’une relance manquée du portier zougois, Dereck Kutesa a pu lancer en profondeur Miroslav Stevanovic qui n’a pas manqué la cible seul face à Joao Ngongo. Pas de chance pour le gardien alémanique qui avait jusque-là gardé son équipe en jeu par de nombreux arrêts de classe.

En deuxième période, Rotkreuz a eu une occasion nette à la 51e, mais Edin Omeragic a réussi à préserver son blanchissage. Pour le reste, le Servette FC a continué à dominer et à se créer occasion sur occasion. Il a une nouvelle fois été récompensé à la 74e minute par le 0-3 signé Patrick Pflücke. Ce sera le score final.



Rotkreuz - Servette 0-3 (0-2) Afficher plus Dorfmatt Rotkreuz. Arbitre: M. Lukas Fähndrich. Buts: 34e Crivelli 0-1, 40e Stevanovic 0-2, 74e Pflücke 0-3. Rotkreuz: Ngongo; En. Emini, Latifi, Claser, Trachsler; Palatucci (91e Tramontano), Allou (77e Osmanbasic), Sacirovic (77e Akinrinmade); Boussaha (92e Bonthuis), Krasniqi, Dos Santos (68e Ndoy). Servette: Omeragic; Diallo, Rouiller, Severin, Baron; Cespedes; Cognat (82e Valls), Kutesa (77e Kamara); Stevanovic (66e Antunes Gomez), Crivelli (66e Bedia), Pflücke (77e Touati). Avertissements: Palatucci (18e), En. Emini (56e).

