Football – Servette atteint le dernier carré de la Coupe Comme une semaine plus tôt à Vevey, les Grenat sont passés par tous les états d’âme mercredi à Kriens en quart de finale. Cette fois, c’est des pieds de Gaël Ondoua, à la 107e minute, que la délivrance est venue. Victoire 2-3. Florian Vaney Kriens

Le Servettien Wieland (au centre) au contact avec Ransford (à g.) et Urtic. Eric Lafargue

Avoir la chance de débuter son aventure en Coupe de Suisse en huitième de finale, livrer un premier match limite contre une formation de 1re ligue, une première mi-temps indigne face à une équipe de Challenge League au tour suivant.

C’est peu dire que le Servette FC ne rendait ni hommage à son rang, ni à son nom, ni à son privilège après ses trois premières périodes dans la compétition. Les Grenat n’étaient pas passés loin de la correctionnelle à Vevey, se retrouvaient menés 1-0 à la pause à Kriens: tout portait à croire que ce n’était pas cette année non plus que les Genevois allaient mettre fin à 20 ans d’attente en Coupe.

Geiger aligne son meilleur onze

Le fait est, pourtant, que Servette a pris au sérieux cette Coupe de Suisse. Dans les apparences au moins, dans les faits par intermittence. Mercredi, les suiveurs du club ont découvert Oscar Wieland, jeune latéral gauche issu de l’Académie et censé prendre la place de Gaël Clichy (absent) dans l’alignement. Pas simple comme mission. Mais pour le reste, Alain Geiger avait quasiment aligné son meilleur onze.

L’entraîneur valaisan avait simplement gardé une idée bien à lui derrière la tête: relancer Koro Kone. L’Ivoirien avait connu une entrée en jeu très délicate le week-end dernier en championnat, se faisant prendre en grippe par bon nombre de supporters du club pour son immense raté des dernières secondes. Chance lui a été donné de complètement tirer un trait sur cet événement malheureux.

Mais non. À l’image de la plupart de ses coéquipiers en première mi-temps (Timothé Cognat s’en est par exemple bien sorti), Kone n’a pas existé sur le synthétique du Kleinfeld sur la longueur du match. Les beaux discours de la semaine, qui promettaient d’élever Servette au-dessus de sa condition, de son rang qui n’en fait pas une équipe de Coupe, ne prenaient pas.

Il fallait du changement

Face à une équipe qui a préféré attendre plutôt que prendre le jeu à son compte, comme ils le détestent tant, les Genevois se sont cassés les dents. Pas un seul frisson n’a parcouru le dos de Pascal Brügger, le gardien lucernois, avant le thé. Et comble de cette première mi-temps si loin des standards servettiens, Liridon Mulaj a enrhumé Anthony Sauthier sur la gauche, intelligemment remis un ballon en retrait et David Mistafovic a mystifié Jérémy Frick (24e, 1-0). À la pause, Oscar Wieland et Kastriot Imeri ont disparu du terrain. Il fallait changer quelque chose.

Difficile à dire si, vraiment, quelque chose a changé au retour des vestiaires. Les hommes et l’alignement oui, légèrement, le rapport de forces aussi, un peu, mais les visiteurs n’ont de loin pas assis leur domination d’un coup d’un seul. Timothé Cognat a bien fini par égaliser d’un joli tir, sur la première véritable occasion grenat (67e), mais tout cela sonnait faux.

Servette allait vraiment s’en sortir deux fois de suite par les poils?On a alors assisté à deux leçons de football. La première pour Servette, puni de son minimalisme par un coup de tête d’Hélios Sessolo (2-1, 78e).

La seconde pour Kriens et son coach, Bruno Berner, qui s’est débarrassé de ses atouts un peu trop vite. Sessolo est sorti, le capitaine et défenseur central Elia Alessandrini aussi et, une minute plus tard, l’actuel 9e de Challenge League encaissait le 2-2.

Comme quoi, parfois, la justice du football est une chose palpable. Le but? Un service parfait de Miroslav Stevanovic et une conclusion de Grejohn Kyei… moins d’une minute après être entré en jeu. Ce qui n’arrangera rien aux actions de Koro Kone.

Sur un coup du sort

Prolongations, donc. Avec un Servette qui cherchait davantage à s’affirmer depuis quelques minutes déjà. Avec un Kriens sur la pente descendante, mais toujours capable de gratter une balle arrêtée çà et là. Il a fallu un coup du sort, un coup de chance, pour que décision soit forcée. Pour que les Genevois fassent enfin régner leur loi et valoir la hiérarchie, comme une semaine plus tôt à Vevey. Un corner de Stevanovic, un cafouillage, Gaël Ondoua qui glisse en propulsant le ballon au fond.

Cette fois, c’était bon. Même s’il a fallu attendre la 107e minute. Même si Servette s’est permis une ultime frayeur lorsque Mark Marleku s’est présenté seul face à Jérémy Frick et qu’il a préféré laisser la marque de ses crampons sur le dernier rempart genevois plutôt que d’envoyer tout le monde en séance de tirs au but. S’il n’est pas un dernier représentant romand souverain, Servette peut continuer à rêver.

Kriens – Servette 2-3 ap (1-0) Afficher plus Kleinfeld, huis clos. Arbitre: Nikolaj Hänni. Buts: 24e Mistrafovic 1-0; 67e Cognat 1-1; 78e Sessolo 2-1; 84e Kyei 2-2; 107e Ondoua 2-3. Kriens: Brügger; Urtic, Alessandrini (83e Berisha), Kryeziu, Costa; Follonier (59e Ulrich), Mistrafovic, Selasi (108e Maloku), Mulaj (74e Busset); Sessolo (83e Bürgisser), Djorkaeff (46e Marleku). Entraîneur: Bruno Berner. Servette: Frick; Sauthier (57e Diallo), Rouiller, Sasso (83e Kyei), Wieland (46e Vouilloz); Cognat, Ondoua, Imeri (46e Alves); Stevanovic, Kone (114e Holcbecher), Schalk (71e Fofana). Entraîneur: Alain Geiger. Avertissements: Mistrafovic (30e, antijeu), Ulrich (65e, jeu dur), Marleku (73, jeu dur), Busset (75e, simulation).

