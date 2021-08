Football – Servette-Chênois assure un service minimum en Finlande En qualification de la Ligue des champions, les Genevoises se sont contentées d’une courte victoire face à Glentoran, grâce à un but inscrit après... 57 secondes. Il faudra en faire plus dès samedi. Nicolas Jacquier

Paula Serrano et Sandy Maendly sont sur la bonne voie. Eric Lafargue

Servette FC Chênois peut toujours rêver d’intégrer la phase de groupe de la nouvelle Ligue des champions féminine. En Finlande, les championnes de Suisse ont franchi le premier obstacle en écartant ce mercredi les Nord-Irlandaises du FC Glentoran.

Au lendemain de l’élimination des filles du FC Zurich (battues 2-1 par le Milan AC au Letzigrund), l’autre représentant helvétique l’a emporté par la plus petite des marques, ayant déjà fait l’essentiel après moins d’une minute. A Mariehamn, le SFCC devait en effet connaître un départ aussi idéal que celui des hommes trois jours plus tôt en Coupe de Suisse contre Saint-Prex. A Marcy, Alexis Antunes n’avait eu besoin que de 53 secondes pour convertir la première occasion des visiteurs. Cette fois, il n’en a fallu que quatre de plus à Jade Boho Sayo pour inscrire son premier but en «grenat».

Dès l’engagement, l’attaquante équato-guinéenne d’origine espagnole pouvait exploiter d’une frappe croisée un service de Padilla Bidas. Imposant sa meilleure jouerie face à une formation limitée techniquement, Servette allait toutefois se contenter d’une domination stérile. Ni un coup franc indirect accordé dans les seize mètres consécutivement à une faute de main de la gardienne sur une passe en retrait (frappe de Maendly repoussée par le mur nord-irlandais), ni Padilla, manquant la cible alors qu’elle était idéalement placée, ne permettaient aux protégées d’Eric Sévérac de se mettre à l’abri d’un accident. Qui aurait pu survenir dans les arrêts de jeu de la première période sans un sauvetage de Pereira, détournant du bout des gants une reprise d’Andrews.

Sur le bon chemin

Abandonnant curieusement l’initiative du jeu à Glentoran au retour des vestiaires, les Genevoises allaient même quelque peu souffrir sans pour autant jamais trembler non plus. Il faudra attendre le dernier quart d’heure pour les voir enfin sortir de leur attentisme coupable et se ménager tardivement quelques occasions de doubler la mise.

En finale de sa mini-poule, Servette affrontera samedi le vainqueur de la seconde demi-finale qui opposera ce mercredi en début de soirée les Roumaines de Cluj au FC Aland. En cas de nouveau succès, le club genevois devra ensuite franchir les barrages (1er et 9 septembre) afin d’accéder à la phase de poules.

Servette n’y figure pas encore, mais ses joueuses ont emprunté le bon chemin pour s’en rapprocher. Mais pour la suite, il leur faudra hausser le rythme et ne pas se contenter de jouer une poignée de secondes…

Servette - Glentoran 1-0 (1-0) Afficher plus Wiklöf Holding Arena. Arbitre: Mme Gonzalez (Esp). But: 1re Boho Sayo 1-0. Servette FC Chênois: Pereira; Soulard, Felber, Hurni, Monica Mendes; Serrano (70e Nakkach), Maendly; Padilla Bidas, Lagonia, Sebayang (70e Bourma); Boho Sayo. Entraîneur: Eric Sévérac. Glentoran: McKinnon; McCarron, Andrews (81e Maxwell), Dunne, Timoney; Howe (73e McMaster), Bailie, Caldwell, Beattie (81e Rogan); Wade, Foy. Entraîneur: Gail Redmond. Avertissements: 36e Serrano, 46e Timoney, 68e Caldwell, 80e Boho Sayo.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.