Rugby – Servette ambitieux: «On ne va pas se cacher, on veut monter» Clément Fromont, entraîneur des Grenat, aborde les finales de Fédérale 1 avec appétit. Tout commence par une expédition basque dimanche. Simon Meier

Clément Fromont et les Servettiens sont à quatre matches d’une éventuelle promotion au quatrième échelon du rugby français. Jolypics

Le Servette Rugby Genève, très bon deuxième de son championnat de Fédérale 1 alors qu’il est néo-promu à cet échelon (5e division française), aborde la phase décisive de sa saison. Les Grenat, qui disputent - c’est le terme - leur huitième de finale aller ce dimanche chez les Basques du Stade athlétique Mauléon, fêteront une nouvelle montée s’ils atteignent les demi-finales. C’est l’objectif avoué du club et de Clément Fromont, entraîneur et directeur sportif.

Abordez-vous ces finales sur la pointe des pieds ou le torse bombé?

On va dire un peu des deux. On arrive plein d’humilité, parce qu’on va affronter une équipe qu’on ne connaît pas du tout, dans une région qu’on ne connaît pas trop non plus, à Genève. Donc en ce sens, c’est un peu délicat et on arrivera sur la pointe des pieds, dans un environnement un petit peu hostile. En même temps, on abordera aussi le match avec confiance et ambition. Donc voilà, on est un peu entre les deux, mais une chose est sûre: on n’a pas envie de louper cette double confrontation.

Vous évoquez une possible hostilité. Quand des Suisses rendent visite à des Basques en rugby, ça peut donner quoi en termes de choc culturel?

Je connais personnellement la région et le contexte (ndlr: il avait évolué comme joueur à l’Aviron Bayonnais entre 2004 et 2007, puis à la Section Paloise entre 2007 et 2011). Je sais que cela sera compliqué au niveau de l’accueil, dans un bastion du rugby français, une région qui a une grande culture de ce sport. Ce n’est pas qu’ils ne nous aiment pas, mais ça va beaucoup charrier, chambrer. Il faut qu’on soit prêt à ça et qu’on réponde tranquillement sur le terrain.

«Ça reste bon enfant, mais c’est chaud. On va se faire un peu tanguer.» Clément Fromont, entraîneur du Servette RG.

Comment se prépare-t-on à ça, notamment avec des joueurs qui ne l’ont jamais vécu?

En leur montrant des images de ce qui peut se passer à Mauléon, en les prévenant, en leur demandant de faire abstraction du contexte. On a des joueurs qui ont l’habitude du haut niveau, d’autres qui ont connu les phases finales de l’an dernier, on a les armes pour garder la tête froide. C’est un ensemble entre ce qui se passe sur le terrain et dans les tribunes. Ça reste bon enfant, mais c’est chaud. On va se faire un peu tanguer, mais ça fait partie du jeu et c’est aussi pour ça qu’on aime ces phases finales. On met les pieds dans des endroits inconnus, qui ne nous sont pas favorables au départ, où il faut savoir garder la tête froide et jouer notre rugby quand même.

Et pour répondre par le jeu, comment s’y prendre?

On a bien analysé cette équipe de Mauléon. Il va falloir être très fort sur les fondamentaux, les priver un maximum de ballons afin de développer notre propre jeu. Il ne faudra pas leur laisser le ballon, surtout pas en mouvement ou dans la désorganisation, ne pas les laisser exprimer leurs qualités naturelles - ils ont de très bons joueurs de rugby.

Clément Fromont donne ses instructions à la mi-temps d’un match contre le CS Nuiton. Eric Frachon – Show Média Live

Est-ce trop tôt pour parler de promotion ou est-ce l’objectif avoué?

C’est clairement dans les têtes, on ne va pas se cacher: on veut monter. Quand on est en huitième de finale et qu’il y a deux tours à passer, on ne peut pas dire qu’on ne veut pas monter. Maintenant, si on ne monte pas, ce n’est pas une catastrophe et on essaiera l’année prochaine. On n’a pas le couteau sous la gorge, mais c’est un objectif qu’on s’est fixé entre nous, au club.

Le saut de la Fédérale 1 à la Nationale 2, à quel point est-il important sur les plans sportif et financier?

Le saut n’est pas énorme, on est plutôt dans une forme de continuité. Sur le plan du jeu, je pense que nous pourrions déjà régater avec l’équipe que nous avons aujourd’hui - en cas de montée, nous nous renforcerions sur quelques points, afin d’être encore plus performants. Et au niveau financier, nous serions aussi dans la continuité de cette saison, ce ne serait pas un problème pour le club. Les 90% des joueurs de notre effectif travaillent à 100% à côté et cela ne changera pas en cas de montée. Le club garderait son statut d’amateur, dans une division où les clubs peuvent faire le choix du professionnalisme.

«En grandissant, on s’est rendu compte qu’on avait le niveau pour tenter d’aller voir au-dessus.» Clément Fromont, entraîneur du Servette RG.

Le fait de monter ou pas changerait-il la trajectoire de beaucoup de vos joueurs?

Non. Si nous ne montons pas là, l’objectif consistera à monter l’année prochaine et, donc, à conserver la même ossature. Quelques éléments, qui sont pour la plupart déjà au courant, ne seront pas conservés, d’autres arrêteront leur carrière. Il y aura quelques ajouts et, au niveau du staff, avec mon adjoint Grégory (ndlr: Garnier, entraîneur des avants) et notre préparateur physique (Yannick Bonifacio), on est aussi dans la continuité. Qu’on monte ou pas, pas grand-chose ne changera en termes sportifs. En commençant cette saison, l’objectif consistait à se maintenir dans cette division et, en cours de route, en grandissant, on s’est rendu compte qu’on avait le niveau pour tenter d’aller voir au-dessus.

C’est le même refrain chaque saison, montée après promotion… Jusqu’où peut aller le Servette Rugby dans votre idée?

La prochaine étape, c’est la Nationale 2. À partir de là, pour aller plus haut, il nous faudra des infrastructures. Nous devons pouvoir accueillir des matches, nous entraîner, c’est primordial. Tant que nous n’aurons pas ce minimum-là au niveau des conditions de travail, il sera illusoire de regarder plus haut. Donc l’idée consiste à monter en Nationale 2, de s’y stabiliser tout en renforçant les structures du club. Je fais une confiance totale au club pour la suite, mais c’est de la musique d’avenir. Aujourd’hui, à l’instant T, nous recevons nos matches à quatre endroits différents (ndlr: Avusy, Annemasse, Plan-les-Ouates et, ces temps, le Stade de Genève), les joueurs ont appris à s’adapter. Mais en termes de développement, si on veut aller voir plus haut, il faudra plus. Des projets existent, des discussions sont menées, qui aboutiront un jour nous l’espérons. Je sais que le club travaille d’arrache-pied pour améliorer ces conditions de match et d’entraînement.

À vos yeux d’entraîneur et de directeur sportif, quel serait l’outil idéal?

Un petit stade de 3000 ou 4000 places et, autour de ce stade, l’environnement nécessaire pour pouvoir s’entraîner: un terrain, des vestiaires, une salle de musculation, un espace de vie - mais là on parle d’un idéal. On travaille dessus.



Simon Meier a débuté sa carrière de journaliste sportif en 2000 au journal Le Temps avant d'en devenir le responsable de la rubrique. En 2013, il a rejoint la rédaction sportive du Matin et du Matin dimanche puis à intégré celle de Sport-Center pour les différents titres de Tamedia et 20 minutes. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.