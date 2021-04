Football – Servette a su réagir, avant de se faire peur Les Grenat s’imposent face à un Lugano réduit à dix dès la 8e minute de jeu. Belle opération, retour sur le podium. Daniel Visentini Lugano

Les Genevois ont bien réagi! Eric-Lafargue

Étrillé deux fois de suite, avec une défense collective en compote (dix buts concédés en deux matches), Servette est arrivé au Tessin avec bien des questions dans la tête. On ne sait pas s’il en est reparti avec toutes les réponses souhaitées, mais il y avait dans ses bagages un cadeau précieux: les trois points de la victoire. Obtenus en resserrant les boulons, obtenus dans la douleur alors que Lugano était réduit à dix dès la 8e minute. Mais trois points si précieux: pour stopper l’hémorragie de buts encaissés en une semaine, pour se donner de l’air au classement, pour reprendre sa place sur le podium, à égalité avec Bâle.

Tout avait été préparé. Le plan a fonctionné dès les premières minutes. Ce Servette si fébrile dans ses placements défensifs lors deux derniers matches (cinq buts encaissés à Bâle dimanche passé, cinq autres contre Sion jeudi), s’était organisé pour être plus compact. Le choix d’un 4-4-2 basique, à plat, s’est imposé comme une évidence. Pour fermer l’axe avec Kyei et Schalk devant, doublés de Valls et Cespedes au milieu; pour bloquer les côtés aussi, avec Stevanovic et Imeri.

La stratégie: gêner Lugano, lui interdire de trouver facilement Sabbatini, puis Bottani. La tactique: un bloc servettien qui attend Lugano, qui lui abandonne presque le ballon pour l’obliger à le perdre et pour se créer des chances en rupture avec le déclenchement d’un pressing sur des séquences précises, quand Lugano pouvait être poussé à la faute.

Double peine

C’est exactement ce qui s’est produit à la 8e minute de jeu, quand Kyei a obligé Ziegler à remettre en direction d’Osigwe. Le portier a transmis aussitôt vers Daprelà, mais sous la pression de Stevanovic, le défenseur central manquait son contrôle, laissant le Servettien filer pour aller affronter Osigwe. Avant de commettre une faute, en désespoir de cause et en dernier recours, dans la surface.

Double peine: carton rouge et penalty. Valls transformait parfaitement, ne faisait pas dix minutes que Servette appliquait son plan de jeu qu’il en tirait déjà les fruits. Minutie dans les placements collectifs, fermeture des espaces, agressivité dans les contacts, transitions rapides: la réponse pour oublier les deux gifles reçues en cinq jours.

Malgré les absences de Sauthier (suspendu), Ondoua (douleurs, blessé), Cognat (tomate contre Sion) et Clichy (convalescent), quatre titulaires en puissance, Servette a traversé la première mi-temps sans laisser trop d’opportunités aux Luganais, qui n’ont finalement existé que sur deux ou trois balles arrêtées potentiellement dangereuses.

Quelques frayeurs

Le problème, c’est qu’il manquait le coup de grâce. Face à un Lugano réduit à dix, Servette savait trouver les espaces. Mais séchait comme si souvent à la conclusion. Avant la pause, après aussi. Kyei manquait deux grosses, chance, une montagne même, Schalk aussi. Même Stevanovic, lancé sur une passe lumineuse de Kyei, y allait de son raté. Dire que Servette aurait dû inscrire deux ou trois buts en rupture comme récompense, c’est souligner les énormes difficultés à la finition. C’est aussi rappeler que les Tessinois, même à dix, restaient dans le match.

Une volée de Lovric, quelques frayeurs, un chance pour Covilo: ce Servette qui n’avait pas su se mettre à l’abri se laissait gagner par ses vieux démons. Une forme de fragilité, des imprécisions, des duels qui se perdent: le prix à payer pour toutes les chances galvaudées.

Jérémy Frick a beaucoup crié pour secouer les siens, pour leur demander de resserrer les rangs. Alain Geiger s’est époumoné depuis la touche pour replacer ses joueurs, soudain loin de la rigueur du début, en dépit de leur supériorité numérique. Et cela a suffi. Servette a tenu bon.

Lugano - Servette 0-1 (0-1)

Cornaredo, 100 spectateurs. Arbitre: L. Cibelli.

Buts: 9e pen. Valls 0-1.

Lugano: Osigwe; Kecskes (52e Covilo), Ziegler, Daprelà; Sabbatini (78e Guidotti); Lavanchy, Custodio, Bottani (78e Gerndt), Lovric (70e Lungoyi), Guerrero; Ardaiz (46e Abubakar).

Servette: Frick; Vouilloz, Rouiller, Sasso, Mendy (62e Severin); Stevanovic; Valls (81e Martial), Cespedes, Imeri (62e Alves); Schalk (69e Fofana), Kyei (81e Kone).

Avertissements: 4e Bottani (jeu dur), 21e Mendy (jeu dur), 35e Schalk (antijeu), 49e Kecskes (jeu dur), 49e Sabbatini (jeu dangereux), 59e Abubakar (jeu dangereux), 93e Kone (jeu dur).

Expulsion: Daprelà 8e (faute de dernier recours).

