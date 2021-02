Le club grenat n’a plus battu Saint-Gall depuis 2004 – Servette a séduit sans trouver la solution Au terme d’un match intense (2-2), aucune formation ne méritait de gagner ni de perdre. Kyei a manqué un penalty qu’il n’aurait pas dû tirer. Nicolas Jacquier

Comme à Lucerne jeudi passé, Kyei a manqué un penalty en tirant celui-ci dans le même angle. L’homme a pris ses responsabilités mais il n’aurait pas dû… Eric Lafargue

Pas de compromis tiède ni de demi-mesures, Servette fait rarement les choses à moitié. Quand il s’égare jusqu’à perdre son identité, il en devient franchement médiocre et s’incline. Quand il s’appuie sur les certitudes que lui offre sa qualité de jeu, les victoires qui en résultent sont généralement assorties d’un supplément d’audace et de flamboyance, en quoi chacun aime à pouvoir se projeter sinon s’identifier. Mauvais contre Lucerne en milieu de semaine passée (avec, à la clé, une défaite 3-0 porteuse d’interrogations pesantes, restées très provisoirement sans réponse), excellent contre ce même Lucerne trois jours plus tard (comme en témoigne un succès 4-2 lui ouvrant semblait-il des perspectives radieuses), c’étaient là les deux faces d’un Servette promu champion de l’inconstance.