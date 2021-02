Reprise en Women’s Super League – Servette a quinze matches pour conquérir son premier titre En tête du championnat, l’équipe d’Eric Séverac revient aux affaires après son aventure européenne. Elle reçoit Bâle ce samedi à Marignac. Pascal Bornand

Maeva Sarrasin et le Servette FCCF veulent terminer le boulot ce printemps et fêter leur premier titre national. Eric Lafargue

Pour Eric Séverac et ses joueuses, c’est l’heure de la reprise. Ce samedi, Servette-Chênois accueille Bâle à Marignac (17 h) et c’est comme si tout recommençait. Bien sûr, l’équipe genevoise, leader de Super League, n’a pas perdu ses cinq points d’avance durant la trêve et le bonheur de sa première campagne européenne n’a pas fondu comme neige à Noël. Seulement, comme le dit le coach grenat, «on repart avec autre chose en tête». Une chose dont il ne cache pas le nom. «Oui, on veut gagner le titre», affirme-t-il sans ambages.

Il y a, derrière cette ambition déclarée, la volonté de réparer une frustration, de récupérer un bien que le Covid leur a confisqué la saison passée. Il y a aussi beaucoup de bon sens. Ce n’est pas parce que le trophée leur tendait les bras il y a dix mois qu’il leur est promis ce printemps, posé sur une étagère. «Attention, on ne bénéficie d’aucune prérogative. On a quinze matches devant nous pour assumer notre statut. On est attendu, ce seront quinze matches de Coupe. Le titre ne se gagnera pas demain», insiste Eric Séverac.