Début du stage des Grenat – Servette a pris ses quartiers à Crans Les Grenat sont en altitude jusqu’au 25 juin. Le point sur la rentrée des classes. Il manque Stevanovic, Imeri, Vouilloz. Et Clichy. Daniel Visentini Crans-Montana

Le car du Servette FC vient d’arriver à Crans-Montana, peu avant midi. Les joueurs vont prendre leurs quartiers dans leur hôtel habituel. Le stage débute pour eux. BASTIEN GALLAY/LPS

Pour la troisième année consécutive, Servette a investi Le Mont-Paisible. L’hôtel-restaurant trône en bordure de forêt, il porte bien son nom, la fraîcheur et quelques gouttes de pluie en plus, sans que cela ne perturbe la quiétude des lieux. «Je suis un peu chez moi ici, s’amuse Alain Geiger. J’arrive, je monte les trois étages, je prends ma chambre et j’ai cette magnifique vue sur la vallée du Rhône.»