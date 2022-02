Football – Servette a offert la tranquillité à Lugano Les Tessinois ne respiraient pas la sérénité depuis le début de l’année? Les Grenat leur ont donné un penalty évitable et la victoire qui s’en est suivie (2-0). Un sentiment de déjà vu. F. V.

La déception des Grenat. Eric-Lafargue

Servette a craqué plutôt que fait craquer. À la longue, sa domination aurait dû crisper l’adversaire, lui donner un ascendant majeur, lui permettre de se rapprocher tant et plus du but luganais qu’il n’aurait plus eu d’autres choix que de conclure. Mais Servette est Servette, avec ses qualités et ses défauts récurrents. Il a commis une erreur. Une seule erreur énorme. Qui lui a coûté le match.

Tout se passe à la 42e minute. Un ballon se présente dans la surface genevoise, entre Kevin Rüegg et Jérémy Frick. Le Tessinois sera le premier sur la balle. Le portier grenat lui bille dedans, les poings en avant. Mme Staubli a tout vu: elle ne peut qu’indiquer le point de penalty. Zan Celar transforme. La partie est jouée.

Le sentiment n’est pas si différent de celui avec lequel les Servettiens avaient quitté le Stade de Genève une semaine plus tôt, après avoir concédé l’égalisation de Lucerne dans les derniers instants. À l’heure qu’il est, Servette ne sait pas se mettre à l’abri dans ses moments forts. Parce qu’encore une fois, les hommes d’Alain Geiger ont su se montrer convaincants par moments. En l’occurrence, le moment, c’était la première demi-heure.

Chris Bédia a donné le tempo

La courbe du SFC a suivi celle de son nouveau buteur, Chris Bédia. L’ancien de Charleroi, définitivement, a quelque chose, un potentiel à suivre de près. Il s’est trouvé à la base de la plupart des bonnes situations grenat. Jusqu’à en manquer une grosse, seul face à Amir Saipi. Et puis l’attaquant a décliné, comme attendu, parce que son rythme n’est pas encore celui d’un joueur à 100% de ses capacités. Et c’est tout Servette qui a suivi le mouvement.

Il y a bien eu réaction d’orgueil, mais tellement tardive. La poisse a dit non à Boris Cespedes, dont le coup de tête à la 90e minute est venu mourir sur le poteau. Dans la foulée, Lugano finissait le travail par Ignacio Aliseda (94e, 2-0). Servette peut s’en vouloir.

Lugano - Servette 2-0 (1-0)

Cornaredo, 2098 spectateurs.

Arbitre: Mme Staubli.

Buts: 43e pen. Celar 1-0; 93e Aliseda 2-0.

Lugano: Saipi; Daprelà, Maric, Ziegler; Rüegg, Lovric (89e Hajrizi), Sabbatini, Custodio (81e Durrer), Facchinetti (66e Haile-Sélassié); Bottani (81e Yuri); Celar (66e Aliseda).

Servette: Frick; Diallo (80e Bauer), Rouiller, Sasso, Clichy; Cognat, Douline (80e Cespedes), Valls (61e Antunes); Stevanovic, Bédia (61e Oberlin), Schalk (61e Rodelin).

Avertissements: 53e Custodio (antijeu), 67e Sasso (jeu dur).

