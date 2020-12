Avant le Servette – Sion de jeudi – «Servette a des joueurs intelligents, en confiance» Fabio Grosso, l’entraîneur d’un Sion qui va mal, parle de son équipe et aussi des Grenat, avant le derby. Daniel Visentini

Fabio Grosso cherche comment sortir Sion de sa spirale négative. Il évoque le derby de jeudi contre Servette, à la Praille. ERIC LAFARGUE

Héros de l’Italie championne du monde 2006, entraîneur en sursis à Sion aujourd’hui. L’injustice des raccourcis en une phrase, à la veille d’un derby moins passionné que prévu, sans public, mais pas moins important pour autant. Fabio Grosso devine sans doute qu’il joue gros ce jeudi soir. Sa place? Christian Constantin a assuré que non. Mais Sion est mal en point, talonné par la lanterne rouge Vaduz. Et après quatre défaites d’affilée, l’Italien sait bien qu’un nouveau revers fragiliserait encore plus sa position. Cela tombe bien, il affronte Servette, la seule équipe que les Valaisans ont battu. Une aubaine, vraiment?