Football féminin – Servette a bien résisté mais les Louves étaient trop fortes Les Servettiennes n’ont pas réussi l’exploit au Stade de Genève, mercredi, lors de la 5e journée de Ligue des championnes. Malgré une belle performance, elles se sont inclinées 0-3 contre Wolfsburg. Florian Paccaud

Malgré les présences de Laura Felber et de Tessa Tamplin, Pauline Bremer et les Allemandes ont remporté les 3 points. KEYSTONE

Présenter un autre visage que lors de la gifle infligée par Chelsea le 9 novembre devant les 12’782 personnes présentes au Stade de Genève (défaite 0-7) en réitérant la performance majuscule réalisée sur le terrain des Blues de Chelsea la semaine suivante (revers 1-0). Tels étaient les mots d’ordre des Genevoises avant le duel contre les Allemandes, mercredi soir. Battues 0-3 devant 3249 spectateurs, les Grenat ont presque atteint leur objectif. Durant 80 minutes, elles ont posé de gros problèmes à leurs adversaires, montrant que leur performance à Londres n’était pas un coup de chance. «Il y a pas mal de frustration par rapport à ce match, a témoigné Eric Sévérac après la rencontre. On avait mis en place un système qui a bien fonctionné. Et jusqu’à la 82e, on a tenu un résultat intéressant.»

L’entraîneur genevois l’avait prévenu, les Louves allaient commencer très fort. Il ne s’est pas trompé. Obligées de s’imposer pour rester en course pour une qualification pour les quarts de finale, elles ont exercé une forte pression dès le coup d’envoi. Après plusieurs opportunités, les visiteuses, supérieures physiquement, ont bénéficié d’un coup de main du destin pour ouvrir le score. Ou plutôt d’une petite maladresse de la gardienne Inês Pereira, qui a dévié le ballon dans ses propres filets (21e). «Un but un peu bête, c’est dommage», concède Sévérac.

On pouvait dès lors craindre une avalanche de buts, mais il n’en a rien été. Parfaitement disciplinées, les Genevoises ont réussi à faire déjouer le leader de Bundesliga pour regagner les vestiaires avec un seul but de retard, à la grande satisfaction d’Eric Sévérac. «À la mi-temps, j’ai dit à mes joueuses de reproduire ce qu’elles avaient accompli défensivement en première période. Et je leur ai aussi dit qu’il y avait quelque chose à aller chercher.»

Après le thé, les Louves se sont cassé les dents sur l’organisation grenat. Sentant que les visiteuses n’étaient pas sereines, Eric Sévérac a joué son va-tout pour égaliser, en remplaçant la défenseuse Laura Felber par l’attaquante Léonie Fleury. «On a essayé de prendre des risques sur la fin, cela n’a pas payé, explique le coach. Au contraire, les Allemandes ont pu saler l’égalisation. C’est frustrant, mais c’est l’apprentissage du haut niveau.»

Pour son dernier match de la phase de poules de cette Ligue des championnes, Servette Chênois se rendra à Turin. Jeudi prochain, il aura l’honneur de fouler la pelouse du Juventus Stadium. Une magnifique expérience qui clôturera cette superbe aventure. Avec peut-être ce premier but tant attendu, qui récompenserait tout le travail et les progrès de la troupe d’Eric Sévérac.

