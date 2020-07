Depuis la reprise du championnat, les Genevois n’avancent plus – Servette a besoin d’une nouvelle dynamique Pour entretenir son rêve européen, le club grenat doit retrouver le chemin de la victoire contre Lucerne. Le peut-il? Nicolas Jacquier

Retrouvailles ce mercredi entre Burch et Timothé Cognat. Le 27 juin dernier, le Servettien avait permis à son équipe de mener 2-0, ce qui n’avait pas empêché un retour lucernois à la suite d’un doublé de Margiotta (2-2). Eric Lafargue

A la Praille, les idées n’ont pas changé, l’ambitieux projet de jeu non plus, mais la belle mécanique semble grippée. Au point de pécloter parfois, avec une dynamique inversée. Cela ne signifie pas que ce Servette-là inquiète ou qu’il gamberge. Mais au moment de l’emballage final - et de l’enchaînement des matches qui lui est lié -, tout cela nécessiterait plus du temps pour reprendre son souffle alors qu’il n’y en a guère.