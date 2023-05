Netflix, Disney+, Amazon Prime – Séries en péril, les scénaristes américains se remettent en grève Quinze ans après leur dernière lutte syndicale, les auteurs américains posent la plume pour dénoncer la paupérisation croissante de leur profession. Olivier Wurlod

Lundi, en réaction à l’échec des négociations menées par la puissante organisation syndicale Writers Guild of America (WGA) avec les plateformes de streaming et les grands studios américains, des milliers de scénaristes ont déposé la plume. KEYSTONE

Les amateurs de séries télévisées doivent-ils à nouveau avoir des sueurs froides? Lundi, en réaction à l’échec des négociations menées par la puissante organisation syndicale Writers Guild of America (WGA) avec les plateformes de streaming et les grands studios américains, des milliers de scénaristes ont déposé la plume. En se mettant en grève, les auteurs risquent de bouleverser les agendas de production et de diffusion des séries préférées des Suisses.