Série TV – Dexter revient. Enfin! Après huit ans d’absence, le psychopathe a repris du couteau dimanche soir dernier sur Showtime (et prochainement sur Canal+). Pour le plus grand bonheur de ses fans, qui l’aiment toujours autant. Pourquoi une telle affection? Décryptage. Saskia Galitch

Dexter Morgan (Michael C. Hall) se fait un devoir de trucider les méchants qui ont échappé à la justice. CBS Showtime

Malgré une fin de saison 8 souvent jugée «insatisfaisante» et huit ans d’absence, le psychopathe incarné par Michael C. Hall reste toujours aussi populaire. En témoignent les milliers de posts enthousiastes qui enflamment les réseaux depuis l’annonce de son retour pour dix nouveaux épisodes dès ce dimanche 7 novembre sur Showtime, et en décembre sur Canal+. Mais pourquoi une telle dévotion? Comment expliquer que ce serial killer ait pareillement conquis les cœurs? Éléments de réponse…