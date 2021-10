Accidents de la circulation – Série noire sur les routes genevoises Depuis fin août, on compte sept morts à Genève. Comment expliquer cette recrudescence des accidents? Antoine Grosjean

Retour sur les lieux d'un accident sur la route de Meinier au croisement avec le chemin des Combes: un motard avait fauché mortellement une joggeuse cet été. Un bouquet de fleurs rend hommage à la victime sur les lieu du drame. PIERRE ALBOUY

La Faucheuse n’a pas chômé ces derniers temps sur les routes genevoises. En un peu plus de cinq semaines, on ne compte pas moins de sept morts lors d’accidents de la circulation survenus dans le canton. Par comparaison, il n’y en a eu que quatre durant les huit premiers mois de l’année. Et comme celle-ci n’est pas encore terminée, elle risque bien de figurer au palmarès macabre des années les plus funestes de la décennie en la matière.

Depuis le début de 2021, on déplore donc 11 accidents mortels à Genève. Or, les sept derniers se sont produits entre le 31 août et le 7 octobre. Une telle série noire interpelle. Comment expliquer cette soudaine flambée des cas? Faut-il renforcer les mesures de prévention et de sensibilisation? «Cette recrudescence des accidents mortels est désastreuse et nous la prenons très au sérieux, confie Patrick Pulh, chef de la police routière genevoise. Nous faisons une analyse pour essayer de trouver une corrélation entre ces événements.»