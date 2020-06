Estavayer-le-Lac (FR) – Série de cambriolages et de vols élucidée Les délits survenus depuis l’été 2019 dans le chef-lieu du district de la Broye ont été commis par un homme de 26 ans domicilié dans la région.

L'auteur d'une série de cambriolages et de vols, commis entre l’été 2019 et le printemps 2020 dans des habitations et établissements publics d'Estavayer-le-Lac (FR), a été identifié. Il s'agit d'un homme âgé de 26 ans domicilié dans la région.

L’auteur présumé a principalement agi seul. Un des cas a été commis avec un homme de 18 ans et un autre avec un homme de 20 ans, tous deux aussi domiciliés dans la région, a indiqué lundi la police fribourgeoise.

Dénoncés au Ministère Public

Le principal prévenu a aussi volé et conduit – sans permis – différents véhicules, en étant sous l’influence d’alcool et de stupéfiants. Il a également eu un accident; il était seul en cause.

Les montants totaux des dégâts ainsi que du butin ne sont pas estimés. Une partie des objets volés a pu être retrouvée et restituée à leurs propriétaires.

Les trois auteurs présumés ont admis les faits. Ils ont été relaxés après leur audition. Ils seront dénoncés à différents degrés au Ministère Public.

