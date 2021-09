Exposition de street art – Serge Lowrider fait pousser la ville au milieu de la jungle À la galerie Kolly, le pinceau irréprochable du muraliste et sérigraphe fribourgeois entrelace univers urbain, forêts foisonnantes et objets de consommation. Irène Languin

Les frondaisons mordorées d’un paysage tropical imaginaire font comme un écrin au carénage anguleux d’un 4x4 vert pastel. Cette ondulante étreinte végétale rend le véhicule tout-terrain presque débonnaire; ou alors est-ce le regard rond du cacatoès qui l’observe en coin qui lui a ôté un peu de sa superbe vrombissante? Intitulée «Defender», cette toile de 1,4 sur 2 mètres s’apprécie à la galerie Kolly. On la doit à Serge Lowrider, auquel l’enseigne de la rue des Bains consacre une exposition personnelle baptisée «Under the Palm» – une double référence à la paume de la main, celle qui dessine et joue au basket, et aux palmiers de Californie.

«Je puise autant d’idées en me baladant dans les villes qu’en visionnant un match de basket la nuit.» Serge Lowrider, artiste

La métropole et la jungle: plusieurs tableaux mêlent ces deux univers plutôt antagonistes. Des objets très urbains apparaissent au milieu de la sylve équatoriale, une basket patiente, ici, dans les fougères, et là, le piment écarlate d’un flacon de sauce piquante fait un écho au rouge de fleurs aux larges corolles. «Je représentais souvent l’un ou l’autre monde, explique l’artiste fribourgeois. Cette fois, j’ai intégré des éléments de la rue dans la végétation.» Car Serge Lowrider, né Serge Nidegger à Riaz (Gruyère) en 1972, déclare une flamme aussi vive pour la culture américaine, le design d’objets de consommation de la vie courante – un paquet de chips Zweifel pour «Paprika», par exemple – que le silence majestueux des forêts du Costa Rica. «Les voyages ont toujours été nécessaires à mon inspiration. Je puise autant d’idées en me baladant dans les villes qu’en visionnant un match de basket-ball la nuit.»

Ferveur typographique

Avec «8/24», il rend d’ailleurs hommage à Kobe Bryant, joueur de NBA disparu l’an passé dans un accident d’hélicoptère. Parsemée de chiffres et de mots aux atours rétro, la toile révèle la ferveur typographique de celui qui s’est formé à la sérigraphie et à la peinture en lettres à l’École romande des arts graphiques de Lausanne dans les années 90, avant l’avènement des outils numériques: «Cet amour de la belle typo occupe beaucoup de mes carnets!»

Aux confins de l’art et de l’artisanat, celui qui s’exprime aussi beaucoup sur les murs soigne son trait. Ses œuvres sont exécutées au pinceau, avec une rigueur remarquable – et fort helvétique! «Il s’agit de mon outil de prédilection, sourit-il. Je n’arrive pas à ne pas peindre propre, j’aime les belles courbes et les contours nets.» Il concède avoir envie, parfois, de se libérer de cette ligne noire qui borde catégoriquement tout ce qu’il crée. Or, ce carcan graphique semble s’ouvrir peu à peu, comme l’atteste «Under the Palms», tableau qui a prêté son titre à l’accrochage. Délivrés de leur bordure sombre, des palmiers stylisés semblent flotter sur un fond bleu, telle une forêt de nuages. L’emblème végétal californien, compagnon de longue date de l’artiste, sera le point de départ d’un nouveau projet, plus sculptural.

