Au printemps 2023, Genève renouvellera son Conseil d’État et son Grand Conseil. Ces élections cantonales se dérouleront sans Serge Dal Busco. L’actuel président de l’Exécutif cantonal a confié à la «Tribune de Genève» sa décision de laisser la place à d’autres après avoir passé dix ans au gouvernement cantonal. Contrairement au Vert Antonio Hodgers, l’élu du Centre de 63 ans ne sollicitera donc pas un troisième mandat de cinq ans. Interview.

Serge Dal Busco, allez-vous vous représenter au Conseil d’État?

Il y a deux paramètres à prendre en compte pour se décider. Le premier est de se demander s’il y a une relève. Dans mon parti, Le Centre, c’est manifestement le cas, et elle est magnifique. Le second paramètre est celui de l’âge. Je suis certes en pleine forme, mais le compteur tourne. Ce sera par conséquent non, je ne me représenterai pas! Les tournants de ma carrière semblent en fait survenir la plupart du temps tous les dix ans: dix ans d’activités académiques, dix ans en tant qu’indépendant dans un premier bureau d’ingénieurs, puis un peu plus de dix ans dans un second bureau en parallèle de dix ans à la mairie de Bernex et, aujourd’hui, dix années au Conseil d’État…