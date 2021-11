Trafic ferroviaire interrompu – Serge Dal Busco: «Ces incidents vont se reproduire!» Avec ses homologues vaudois, le président du gouvernement genevois réclame une ligne alternative entre Genève et Lausanne, avec un premier tronçon en 2035. Les deux cantons militent aussi pour un accroissement suffisant de Cornavin. Marc Moulin

Serge Dal Busco juge que l’incident ferroviaire de Tolochenaz constitue un avertissement quant à la fragilité de la ligne Genève-Lausanne. On voit ici le président du Conseil d’État genevois lors de la présentation du projet de budget cantonal 2022, le 16 septembre dernier. FRANK MENTHA

Les gouvernements genevois et vaudois réagissent à l’unisson après l’interruption mardi soir du trafic ferroviaire entre Genève et Lausanne. Les deux Cantons pressent Berne d’envisager une nouvelle ligne entre les deux villes. Président du Conseil d’État et patron des Infrastructures à Genève, Serge Dal Busco réagit.