Les Sédunois passent à l’attaque – Serey Die à Sion: la démonstration par l’absurde Entre (in)équité sportive et intérêts personnels, le club valaisan a jeté un pavé dans la mare du football suisse en rapatriant le milieu de terrain de Xamax. Florian Vaney

Geoffroy Serey Die quitte Xamax pour Sion, où il n’est pas sûr de pouvoir jouer avant la saison prochaine. Keystone

Se renforcer en affaiblissant un concurrent. Le concept est vieux comme le monde, fonctionne toujours aussi bien, et vient même d’être remis au goût du jour par Christian Constantin. Il était tôt lundi lorsque le FC Sion a annoncé avoir mis sous contrat à compter du 1er juin Geoffroy Serey Die. Le milieu de terrain est bien connu dans le championnat suisse pour ses qualités de combattant, mais constituait, surtout, l’arme No 1 de Neuchâtel Xamax dans la course au maintien. Les Rouge et Noir avaient eu fin nez en début d’année en enrôlant l’Ivoirien jusqu’à la fin de la saison, sauf que… celle-ci ne s’achèvera pas fin mai comme escompté à l’époque, mais bien plus tard, pour autant que le championnat reprenne. Si tel est le cas? Alors Xamax n’aura plus que les yeux pour pleurer, sachant qu’aucun règlement n’interdit à un joueur d’aller voir ailleurs une fois son contrat échu, quand bien même la saison n’est pas terminée.