TENNIS – Serena Williams entretient la magie dans une arène en fusion L’Américaine, sidérante jusqu’au bout, a éliminé la no2 mondiale Anett Kontaveit et décroché sa qualification pour le 3e tour de l’US Open. Le conte de fée est-il en route? Simon Meier (New York)

Serena Williams, un peu comme si elle était sur un ring… La championne américaine est déterminée à repousser le plus longtemps possible l’heure de ses adieux au public new-yorkais. Getty Images via AFP

Tous les superlatifs avaient déjà été dégainés pour saluer l’exceptionnelle championne qu’est Serena Williams. Ils sont toujours d’actualité. Dans un Arthur-Ashe Stadium en transe, l’Américaine de bientôt 41 ans est allée puiser au plus profond d’elle-même pour éliminer la no2 mondiale Anett Kontaveit (7-6 2-6 6-2) et se qualifier pour le 3e tour de l’US Open. Elle y affrontera vendredi l’Australienne Ajla Tomljanovic (WTA 46).

Scintillante dans sa tenue de gala, la femme aux 23 titres du Grand Chelem a clairement haussé le niveau de son jeu, par rapport à son 1er tour face à la Monténégrine Danka Kovinic. Il le fallait, car Anett Kontaveit lui a proposé un sacré bras de fer. Lors d’une première manche de haute intensité, les deux joueuses se sont rendu coup pour coup. «Queen Serena» pensait peut-être avoir fait le plus dur en dérobant à sa sixième occasion le service de l’Estonienne pour mener 5-4, mais elle a à son tour égaré le sien au moment de boucler l’affaire. Deux jeux plus tard, un tie break s’engageait, remporté par la sextuple lauréate du tournoi, qui concluait sur un ace ravageur (7-4).

Folie furieuse dans les gradins. Bien que portée par la foule, Serena Williams a connu un gros coup de mou à l’entame du deuxième set. Comme libérée, Anett Kontaveit a aligné les points gagnants pour mener 3-0, puis égaliser à une manche partout (6-2).

Des bûches dans le brasier

Après un court passage aux vestiaires , la reine des lieux est revenue revigorée, plus déterminée que jamais à repousser l’heure des adieux. Entamant cette manche décisive le mors aux dents et le pied au plancher, l’ex-no1 mondiale, désormais 605e selon l’ordinateur de la WTA, a vite mené 2-0 et 40-0 sur son service, avant de voir l’Estonienne revenir à 2-1. La roue avait-elle tourné? Pas du tout, car il en faut bien plus pour déstabiliser le monstre de compétition qu’est l’Américaine. Alors cette dernière a remis quelques bûches dans le brasier pour reprendre son break d’avance et conclure à 5-2 sur service adverse.

On pourrait relativiser la performance en soulignant qu’Anett Kontaveit n’a jamais franchi le cap du 2e tour en Grand Chelem cette année. Mais on préfère souligner le nouveau morceau de bravoure réalisé par l’incroyable Américaine. «Serena Williams peut-elle gagner l’US Open?», s’était emballée la rédaction d’ESPN après sa victoire au 1er tour. Parfaitement folle, la question demeure tout à fait déraisonnable. Mais plus rien ne semble rationnel dans le dernier rush de la championne. Jeudi soir dans le même Arthur-Ashe Stadium, à la veille de son 3e tour contre Ajla Tomljanovic, elle reprendra un «petit» bain de foule, le temps d’un double avec sa soeur aînée Venus. La magie n’a décidément pas fini d’opérer.



