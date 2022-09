Martina Hingis à Genève – «Serena Williams a toujours été mon adversaire la plus difficile» De passage au bout du Léman, la Saint-Galloise a évoqué sa rivalité avec celle qui a tiré sa révérence dans la nuit de vendredi, lors de l’US Open, à la suite de sa défaite contre l'Australienne Ajla Tomljanovic (WTA 46) 7-5 6-7 6-1. Robin Carrel - Bellevue

Martina Hingis admire comme Serena Williams est encore capable de faire tourner les choses à son avantage. LUCIEN FORTUNATI

Martina Hingis, qui fêtera ses 42 printemps le 30 septembre, est la tenniswoman qui a le meilleur (moins pire?) bilan face à l’Américaine, sur le circuit WTA, avec six succès et sept revers. La Suissesse aux 43 victoires en tournoi – dont sept en Majeurs – a décrypté le «phénomène Serena», qui n’en finit plus à New York, cette semaine.