Vidy prend la clé des champs – Sept spectacles pour un dimanche enivrant à la campagne Entraîné par le théâtre lausannois, la curatrice Caroline Barneaud et le metteur en scène Stefan Kaegi, le public est invité à communier avec la nature. Gérald Cordonier

Première étape de la randonnée artistique «Paysage partagé», celle imaginée par le metteur en scène Stefan Kaegi, qui invite les participants à se coucher pour, regards vers les cimes, écouter la conversation entre un forestier, une chanteuse japonaise, un météorologue évoquant la transformation en cours de la forêt, une psychanalyste se penchant sur l’inconscient de cet univers ou encore un petit enfant. Sarah Imsand

Dimanche, 13 h. Le ciel est couvert au-dessus des vestiaires du centre sportif de Mauvernay. Le printemps lausannois s’englue encore dans les saints de glaces. Au Chalet-à-Gobet, l’ambiance est à la course d’école. Distribution des pique-niques, bracelets, plaids, pèlerines… Près de 200 habitués (ou non) de Vidy s’apprêtent à prendre la clé des champs. Ou plutôt celle du théâtre de verdure, entre forêt et prairie, où se déploient – tous les dimanches jusqu’au 18 juin – les sept heures de balade et de spectacles estampillés «Paysage partagé».