Scale Up Vaud – Sept sociétés à forte croissance rejoignent un label technologique Plusieurs entreprises vaudoises actives notamment dans l’intelligence artificielle ou la finance font désormais partie du programme Scale Up, un label destiné aux groupes technologiques à forte croissance.

Une fois titulaires du label Scale Up, les sociétés reçoivent un soutien ciblé pour gérer leur développement en Suisse et à l’international. (Photo d’illustration) KEYSTONE/EPA/NIC BOTHMA

Sept nouvelles entreprises rejoignent le programme Scale Up Vaud, un label destiné aux groupes technologiques du canton à forte croissance. Majoritairement actives dans le domaine de l’intelligence artificielle, mais aussi la finance ou l’ingénierie, ces sept sociétés – Akselos, bNovate Technologies, Inait, Iprova, Predictive Layer, SwissBorg et Visium – font passer à 34 le nombre de scale-ups vaudoises.

Malgré la crise liée au coronavirus, ces 34 entreprises ont créé 117 nouveaux emplois l’an dernier, indique mardi dans un communiqué Innovaud, l’agence vaudoise pour la promotion de l’innovation. Âgées entre quatre et 22 ans, elles ne sont ainsi plus des start-ups et certaines peuvent même être considérées aujourd’hui comme des PME.

Soutien ciblé

Le label Scale Up, créé en 2016, s’acquiert en respectant plusieurs critères, notamment une croissance annuelle d’au moins 20% du chiffre d’affaires ou de l’emploi. Une fois titulaires du label, les entreprises reçoivent un soutien ciblé pour gérer leur développement en Suisse et à l’international.

Les levées de fonds des scale-ups vaudoises ont atteint 206,5 millions en 2020. Et l’année 2021 a démarré fort lorsque Nexthink a annoncé en février une levée de fonds de 180 millions.

