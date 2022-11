Venezuela – Sept morts dans d’intenses précipitations dans l’est du pays Des inondations ont fait au moins 7 morts dans l’État côtier du Anzoátegui, dans l’est du Venezuela.

Les habitants de Puerto La Cruz tentent de sauver leur mobilier. AFP

Des glissements de terrain et inondations provoqués par de fortes pluies ont fait au moins 7 morts dans l’État côtier du Anzoátegui, dans l’est du Venezuela, ont annoncé vendredi les autorités régionales. Six cadavres ont été localisés dans la ville de Puerto La Cruz, et un autre, celui d’un enfant, a été retrouvé dans la ville voisine de Guanta, a indiqué le gouverneur de l’État, Luis Marcano.

Près de 80 personnes sont mortes dans le pays ces dernières semaines à cause de fortes pluies qui se sont abattues sur le pays, dont 54 dans un glissement de terrain survenu le 8 octobre à Las Tejerías, une ville de l’État d’Aragua (centre-nord), selon les rapports officiels. Un millier de secouristes, volontaires et fonctionnaires ont été déployés à Anzoátegui.

AFP

