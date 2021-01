Le syndicat des joueurs a râlé. Des hockeyeurs ont grogné. Swiss Ice Hockey a hurlé. La raison de ce courroux: vendredi, la National League (NL) a communiqué que chacun de ses clubs composera avec sept patineurs étrangers, soit trois de plus qu’aujourd’hui, dès la saison 2022-2023.

Et alors? Depuis qu’elle s’est dégagée de la tutelle de la Fédération en créant une société anonyme chargée de commercialiser son produit, la NL agit dans son seul intérêt. Ses choix ne seront jugés que par le public (dans les patinoires et face à la télévision) et par les partenaires commerciaux.

Ce changement est logique si on l’inscrit dans le projet global d’une nouvelle NL qui sera constituée de quatorze clubs à moyenne échéance.

«Si elle n’avait pas franchi cette étape, la NL se serait exposée à une baisse de la qualité de son offre.»

En 2020-2021, alors qu’une équipe inscrit 23 joueurs sur une feuille de match, 228 Suisses sont en uniforme lors d’une ronde complète.

Quand la catégorie de jeu comprendra deux escouades de plus, 224 hockeyeurs nationaux seront éligibles chaque soir de championnat.

Si elle n’avait pas franchi cette étape, la NL se serait exposée à une baisse de la qualité de son offre à un moment où elle cherche à engranger davantage de revenus. Avec le règlement actuel, la NL à 14 formations devrait composer avec 38 hockeyeurs de Swiss League, ce qui serait moins sexy, moins vendeur.

Il est également inapproprié de considérer que cette modification portera atteinte au développement des jeunes et aux performances de l’équipe nationale entraînée par Patrick Fischer.

Les jeunes talents ne vont pas en souffrir

De nombreux talents pâtissent de la situation actuelle. Car, par crainte de terminer dans les abîmes du classement et de perdre leur emploi, les coaches n’accordent pas une grande confiance à des gamins inexpérimentés. Un chiffre l’atteste: au dernier Mondial M20, à Edmonton, les Suisses présentaient une fiche cumulée de 75 matches de NL. Une misère. Dès 2022, l’adoption d’un plafond salarial devrait contraindre les équipes à composer avec des petits salaires, donc des gars à peine sortis des rangs juniors.

Quant au parcours de la sélection à croix blanche aux championnats du monde, il demeurera tributaire des péripéties du championnat de NHL. La Suisse assumera un vrai rôle lorsqu’elle pourra compter sur la présence de ses stars (Hischier, Josi, Fiala, Meier, Niederreiter, etc.). Et, comme aux JO de PyeongChang, où elle n’avait pas atteint les quarts de finale, elle restera loin d’une médaille quand ses Yankees ne seront pas disponibles.