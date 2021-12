Nouvel-An – Sept clés pour tenir ses bonnes résolutions La neuropsychologue Eloisa Brovedani Brillo nous livre quelques conseils pour réussir l’exercice avec succès. Anetka Mühlemann

Si 2022 apporte l’espoir d’un changement positif, tenir ses bonnes résolutions n’est pas chose aisée. Getty Images/iStockphoto

Trop souvent, les bonnes résolutions riment avec déception. Avant de griffonner une série de défis à relever, cela vaut la peine de prendre le temps de cerner plus précisément où et comment l’on compte opérer un changement.

Pour cette démarche, Eloisa Brovedani Brillo, qui officie comme neuropsychologue à Montagny-près-Yverdon et Oulens-sous-Échallens, a accepté de mettre à contribution ses connaissances sur le fonctionnement du cerveau humain. Sans entrer dans la complexité des processus qui interviennent entre la prise d’une décision et sa pleine réalisation, voici quelques recommandations.

1. Désencrasser son existence

«Les bonnes résolutions c’est l’occasion de faire le tri dans sa vie, invite Eloisa Brovedani Brillo, elle-même adepte de la pratique. Il y avait une tradition à Rome qui voulait que, à Nouvel-An, on jette les vieux objets par la fenêtre. Le rangement, c’est aussi pour notre tête. Chaque année, on s’enrichit. Les bonnes résolutions servent à ça: à se défaire de ce qui ne nous correspond plus pour faire de la place à la nouveauté.»

Au terme d’une année supplémentaire placée sous le signe de Covid, l’exercice garde toute sa pertinence. «Au sein de toute la population, on avait des habitudes qui ont été ébranlées par la pandémie. D’autres ont été mises en place alors qu’elles sont, parfois, en contraction avec ce qu’on est en train de prêcher. Comme se faire livrer des repas alors qu’on voudrait cuisiner plus local ou avoir moins de pollution.»

2. S’engager avec soi-même

Ce coup de poutze bienvenu sur sa routine quotidienne permet de renouer avec des envies qu’on avait perdues de vue. «C’est aussi l’occasion de ressortir des projets qu’on a depuis longtemps et que, pour des raisons familiales ou financières, on n’a pas encore réussi à débloquer.»

Une pointe d’égoïsme ne fait pas de mal. Au contraire. «Il faut pouvoir s’écouter et savoir là où l’on est le plus en accord. La recette c’est de ne pas forcer. Il ne faut pas tenter de répondre aux besoins ou aux attentes des autres. Si l’on ne se sent pas confortable, c’est souvent le signe qu’une résolution a été prise pour les autres.»

3. Composer avec le temps

Concrétiser une bonne résolution peut nécessiter pas mal de patience. «Le cerveau met en oeuvre une série d'actions et plusieurs régions sont concernées. Il faut effectivement que ça passe au-delà du cortex préfrontal qui prend en considération la nouveauté. Un passage par les aires hippocampiques et par les régions sous-corticales des noyaux gris permettent l'apprentissage et l'installation d'une procédure et des habitudes. Tout apprentissage est contraignant au début et après tout devient plus automatisé, moins conscient. Tout paraît plus simple et demande moins d’énergie. On peut l’expérimenter avec la promenade du soir. Au départ, cela demande des efforts puis on la fait sans problème même s’il pleuvine.»

La constance reste cependant de mise. «Avec une pratique quotidienne, une bonne habitude peut se créer en 21 jours. Par contre, pour désapprendre une mauvaise habitude, cela prend plus de temps. Car elle procure du plaisir, ce qui active les zones de la récompense: l'amygdale, l'hippocampe et même le système hormonal. Cela sécrète de la dopamine et de l'adrénaline, ce qui crée un besoin. Il faut trouver des stratégies pour pouvoir compenser. Au début, le cerveau ne va pas supporter. Il doit s'adapter. D'où la tension et l'irritabilité qu'on peut éprouver.»



4. Transformer l’essai en expérience positive

«La réussite dépend aussi de la motivation, qui agit sur les aires de plaisir.» Donner du sens à l’effort permet de gagner en persévérance.

Et pour éviter de céder à une tentation, la solution réside-t-elle dans la reformulation des injonctions négatives avec un langage positif? Le bannissement du grignotage entre les repas se transforme alors en invitation à déguster une bonne tasse de thé. «Cela ne suffit pas forcément. Mais même chez l’enfant, souvent, le langage positif a plus d’impact que les interdictions.»



5. Miser sur des attitudes réflexes

Reste que pour faire preuve d’opiniâtreté et de ténacité, certaines personnes sont mieux armées que d’autres. Du coup, certaines combines consistent à intervenir sur l’environnement ou la ritualisation du quotidien pour déclencher le comportement souhaité sans avoir besoin de trop s’autocontrôler. Concrètement, à la vue de la télécommande qui invite à se prélasser, on chausse ses baskets et on file courir.

«Le conditionnement peut être utile. C’est peut-être quelque chose qu’on a oublié mais qui peut trouver sa place dans une société qui veut faire le moins d’efforts possible et pour donner un coup de pouce à une motivation fragile.»



6. Savoir s’entourer si besoin

Lorsque la tenue des bonnes résolutions se transforme en parcours du combattant, vaut-il mieux puiser les ressources en soi ou dans l’entourage? «Cela dépend de la résilience et de la personnalité de chacun. Il y a bien sûr la famille, la volonté propre mais aussi un certain niveau de curiosité intellectuelle qui entrent en ligne de compte.» Dans une dynamique collective, un même défi permet de se partager les bons plans et de remotiver celui qui flanche à tour de rôle.

La difficulté augmente encore quand il s’agit de se libérer d’une addiction. «Il y a des professionnels - les psychologues ou d’autres thérapeutes - qui peuvent intervenir et il existe aussi des groupes d’aide et d’entraide», du genre des Alcooliques anonymes.» Même si cela demande parfois du courage de saisir une main tendue.



7. Viser peu mais juste

Avoir les yeux plus gros que le ventre risque de s’avérer contre productif. «Il ne faut pas se donner trop de bonnes résolutions. L’être humain, s’il se trouve face à dix, il n’en tiendra qu’une seule. Et encore!»

La simplicité est ici un précieux allié. «Avoir des objectifs clairs et atteignables, et pas des choses en cascade, renforce les chances de succès. Une fois qu’on a atteint un objectif, on a cette satisfaction qui stimule la zone de plaisir.» Et qui en redemande. «Même courir devient, petit à petit, presque addictif.»

