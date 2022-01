Attaque en Syrie – Sept cents garçons pris pour boucliers humains par Daech De violents combats opposent les forces kurdes aux djihadistes du groupe État islamique qui ont pris d’assaut jeudi une prison dans le nord-est de la Syrie. Andrés Allemand Smaller

Des djihadistes de Daech détenus dans la prison surpeuplée de Ghwayran à Hassaké, dans le nord-est de la Syrie, dominé par les Kurdes. AFP

«Nous sommes extrêmement inquiets. Sept cents garçons de plus de 12 ans sont détenus dans la prison qui a été prise d’assaut jeudi dernier par une centaine de djihadistes de l’État islamique (Daech). Imaginez ce qu’il adviendrait d’eux si les Forces démocratiques syriennes (SDF), dominées par les combattants kurdes, décidaient de lancer une attaque pour libérer ce centre pénitentiaire du nord-est du pays!» s’alarme Nicolas Sion, porte-parole de Fight for Humanity. Depuis un an, cette ONG genevoise s’efforce de fournir des vêtements et du matériel de jeu pour ces mineurs détenus sans procès et dans des conditions difficiles.