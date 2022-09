Accident dans les Grisons – Sept blessés dans une collision frontale au col du Julier Une femme de 32 ans et son bébé de huit mois ont dû être héliportés à l’hôpital de Coire à la suite de l’accident.

Un automobiliste de 24 ans avec quatre passagers a voulu dépasser une voiture alors que la visibilité était réduite. Kantonspolizei Graubünden

Sept personnes ont été blessées samedi dans une collision frontale entre deux voitures au col du Julier (GR). Un dépassement téméraire est à l’origine de l’accident.

Un automobiliste de 24 ans avec quatre passagers a voulu dépasser une voiture alors que la visibilité était réduite. Il s’est retrouvé sur la voie opposée dans un virage à droite et a percuté une voiture.

Une femme de 32 ans et son bébé de huit mois ont été transportés par hélicoptère à l’hôpital de Coire pour y être contrôlés. Cinq autres personnes ont été plus légèrement blessées et transportées à l’hôpital de Samedan par les secours et dans un deuxième hélicoptère.

La route du col du Julier a été fermée dans les deux sens entre Bivio et Silvaplana pendant environ deux heures.

ATS

