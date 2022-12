Mes bons plans pop, jazz & chanson – Sept artistes étonnants en concert à Genève De Charles Pasi à Thomas Fersen, de Danitsa à Anna Webber, le calendrier de l’Avent soigne la musique. Fabrice Gottraux

Charles Pasi, 38 ans, harmoniciste et chanteur franco-italien, musicien de blues à large spectre. HAMZA DJENAT

Difficile de sortir du lot, même quand est un virtuose de l’harmonica. À moins de savoir composer et, ce qui constitue un sérieux avantage ici, chanter. Ainsi de Charles Pasi. Et si, en plus, le bonhomme affiche un beau sourire, c’est tout bénéfice.